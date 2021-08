Moron luontotohtori vastaa: Toijalassa bongattu lauhahiipijä on yleinen laji kukkaniityillä

Nimensä perhonen on saanut lauhaheinistä.

Toijalassa lennellyt perhonen on lauhahiipijä.

Luontotohtorille voi lähettää pähkäiltävää valokuvan kera moro@aamulehti.fi -sähköpostiin. Kuva on tunnistamisen kannalta tärkeä asia.

Kerro myös, millä paikkakunnalla ja millaisessa paikassa havainto on tehty. Liitäthän kysymykseen myös tiedon luontohavainnon ajasta sekä eliön kokoarvion.

Moron luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on luonnontieteellisen museon amanuenssi.

Lukija kysyy: Mikä perhonen on kuvassa? Siivet auki en kuvaa saanut, oli niin arka. Kuvauspaikkana omakotitalon piha Akaan Toijalassa.

Jouni

Luontotohtori vastaa: Nyt ollaan päiväperhosheimossa paksupäät, joissa on meillä kaksi tällaista pientä (siipien kärkiväli noin kolme senttiä) aika yksivärisen oranssia lajia. Kuvan laji on näistä vähän myöhäisempi, heinäkuussa lentävä lauhahiipijä.

Nimensä se on saanut lauhaheinistä, toukat kun elävät monilla heinillä. Jo kesäkuulla lennon aloittava piippopaksupää on hyvin samantapainen, mutta hiukan rotevampi, ja sillä on siipien alapinnalla muutama kellertävä laikku. Molemmat ovat yleisiä kukkaniittyjen lajeja.