Moron luontotohtori vastaa: Tyhjä nahka Nokialla kuuluu sudenkorennolle

Tyhjä nahka jää unohdetun vaatteen tapaan kertomaan kuoriutumisesta.

Moron luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on luonnontieteellisen museon amanuenssi.

Lukija kysyy: Hirviö säikäytti juhannuksena poimiessani Nokian mökillä kesäkukkia. Meinasi kimppu pudota kun kasvin lehdellä oli kuvan parisenttinen otus.

Meni hetki ennen kuin tajusin, että kyseessä on vain tyhjä kuori. Niskan kohdalla kuoressa on reikä. Kuvassa lehti on jo kuihtunut, mutta tuoreessa lehdessä ötökän jalat olivat tiukasti sen ympärillä. Onko hyönteinen vaihtanut kuortaan kuin rapu vai onko se vain kuivunut paikalleen, tai joku syönyt sen sisukset? Minkä hyönteisen jäännös kyseessä on?

Heli

Luontotohtori vastaa: Tuleekohan hirviöstä nyt kaunotar, sillä tämä on sudenkorennon tyhjä ”toukkanahka”. Vesihyönteisenä sudenkorennot elävät matalissa vesissä, mutta ennen kuoriutumistaan ne kiipeävät vedestä läheiseen kasvillisuuteen, laiturille tai kivelle.

Lyhyen ajan ja alustaan kiinnittymisen jälkeen nahka halkeaa selkäpuolelta, ja esiin ryömii aikuinen sudenkorento. Seuraavaksi sen on vielä oikaistava ja kuivattava siipensä ennen lentoa. Tyhjä nahka jää unohdetun vaatteen tapaan kertomaan tapahtumasta ja sudenkorentojen elämisestä lähivesistössä.