Moron luontotohtori vastaa: Järvensivun asunnosta löytynyt toukka ei mutusta vaatteita

Lukija kysyy: Tällainen nopealiikkeinen toukka ilmestyi yhtäkkiä keittiön lattialle Järvensivulla. Pituus reilu 2 cm. On tuskin tuhoeliö, mutta kummeksuttaa mistä on tiensä löytänyt neljännen kerroksen asuntoon. Voiko tällainen toukka lennähtää tuulen mukana ikkunasta sisään tai tulla hedelmien mukana kaupasta?

Toukkakammoinen

Luontotohtori vastaa: Toukka on asunut sisällä varmasti koko ikänsä, sillä tämä on asuinhuoneistoissa säännöllisesti tavattavan huoneyökkösen toukka. Sitä esiintyy ulkosalla, mutta lajilla on tapana lentää huoneistoihin, ja useimmista perhosistamme poiketen se pärjää kuivassa ilmassa ilman ongelmia.

Ulkona toukan ravintoa ovat kasvien kuihtuneet lehdet. Sisällä sille kelpaa täysin sama ravinto sekä mahdolliset leivänmuruset, mutta tekstiilit tai elintarvikkeet sitä eivät muuten kiinnosta.

Vaikka laji elää sisätiloissa, siitä ei siis tiedetä olevan mitään haittaa. Halutessaan sen voi kesällä viedä vaikka pihan reunan heinikkoon, josta se myös löytänee sopivaa syötävää.