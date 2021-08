Pandemia-aikana on haastavaa löytää mieluisaa asuinympäristöä, joka ei kuitenkaan johda eristäytymiseen ja arjen hankaloitumiseen joskus normaaliin palattaessa, kirjoittaa Tiina Uimaluoto kolumnissaan.

Lapsuudenkodissani kasvoi kesäisin mustikoita omalla pihalla. Saappaat jalkaan potkaisemalla ja oven aukaisemalla pääsi kulkemaan metsäpoluille. Ei autojen ääniä, vain tuulen huminaa puiden latvoissa.

Olen tullut alun perin Tampereelle Satakunnasta pienestä kylästä, jossa on alle 2000 asukasta. Paikkakunnalla on muuttokato, sillä työ- ja opiskelupaikat ovat kaukana tai kiven alla. Minullekin opiskelupaikka aukesi Tampereelta.

Eräässä vaiheessa huomasin alkaneeni kaivata tuota kuolevaa kylää, jonka keskustassa ainoan ruokakaupan nurkalla pääsi ihailemaan lehmiä. Aloin kaivata kylää, jossa oli vain yksi koulu ja yrityksiä, joista niin monien luukulle laitettiin lappu vuosien saatossa. Aloin kaivata sitä sen kesäiltojen ja rantojen vuoksi, koskemattomien metsiköiden vuoksi, sen kaikkialla läsnä olevan ja jokaisesta aistista läpi tunkeutuvan luonnon vuoksi.

Olen iloinen siitä, että olen tiennyt jo pitkään, mikä on Nysse ja miten minusta on tullut ’mää’ täällä ollessani. Muutaman vuoden tamperelaistumisen jälkeen olen jonkinlainen sekoitus lounaismurteita ja hämäläismurteita, metsäläistä ja kaupunkilaista. On osoittautunut, että jälkimmäisen ristiaallokossa on toisinaan kaihoisaa uida. Tähän vaikuttaa erityisesti pandemia, jonka kourissa tuntuu siltä, että opiskelijoiden elämä pyörii saman yksiön seinien sisällä päivästä toiseen.

Ennen pandemiaa minut piti kiireisenä yliopistolla vietetty aika, ystävät ja harrastukset. En ehtinyt kaivata metsäpolkuja tai taakse jätettyä kuolevaa kylää. Harrastuspaikkojen ja yliopiston ovien sulkeutuessa huomasin kelkan kääntyneen. Minut valtasi metsäikävä, kuten monet muutkin suomalaiset.

Omaani ja muiden tamperelaisten ikävää saattaisi helpottaa ulkoilupaikkojen nykyistä helpompi saavutettavuus Tampereella. Luonnonvarakeskuksen mukaan luonnon elvyttävien vaikutusten kannalta on tärkeää, että riittävän isoja ja esteettisesti viehättäviä luontoalueita sijaitsee lähellä asutusta. Keskusta-asukkaana en valitettavasti pääse osaksi lähellä kotia olevien luontoalueiden ilosta, vaikka tämän ilon soisin jokaiselle sitä toivovalle.

Pandemia-aikana on haastavaa löytää mieluisaa asuinympäristöä, joka ei kuitenkaan johda eristäytymiseen ja arjen hankaloitumiseen joskus normaaliin palattaessa. On hankalaa olla välivaiheessa, jossa haluaisi asua yhtä lähellä palveluita kuin pystymetsää.

Kirjoittaja on Moron kesäharjoittelija.