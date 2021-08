Moron pääkirjoitus: Rantaperkiö on aina Rantsu, Koikkari Koikkari ja Tessu Tessu

Kaikkihan tietävät, että Tampere on maailman paras pieni suuri kaupunki. Siksi on aika heittää romukoppaan liika vaatimattomuus ja innostua uudella tavalla omasta kotiseudustaan. Mikäpä olisi parempi hetki kuin heti ja nyt? Muualla Suomessa on jo pitkään kadehdittu Tampereen uudistumista. Täällä tapahtuu.

Yksi puute Tampereella on ollut, mutta eipä ole enää. Vaikka oma kotikaupunginosa on tietenkin se parhaasta päästä, niin sen osoittaminen on vaatinut tavallista suurempaa innokkuutta.

Nyt on kehitetty Tampereella kaupunginosamerkit, joita suunnitellaan ainakin tarroiksi ja kenties hihamerkeiksi. Lue mainiosta kotiseututempauksesta sivulta 7. Toivoa sopii, että tarrat saadaan pian myyntiin ja moni innostuisi Tampereen lisäksi hehkuttamaan myös omaa kaupunginosaansa.

Hyvä mahdollisuus siihen on myös kaupunginosavaakuna. Moro esitteli keväällä tamperelaisharrastajan tekemiä vaakunoita, joita heti ensimmäisen jutun jälkeen kyseltiin yhä uusiin kaupunginosiin.

Muualla maailmassa omaa kaupunginosaa ja jopa omaa kotikorttelia pidetään suuressa arvossa. Esimerkiksi länsinaapurissa Ruotsissa useilla kortteleillakin on kaupungeissa omat nimet pelkän kaupunginosan nimen lisäksi.

Tampereella on niin hienoja ja omaleimaisia kaupunginosia, että niitä kelpaa nostaa. Tarra ja vaakuna näyttävästi esiin. Se on hyvä alku.