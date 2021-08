Terävät montut aiheuttavat vaaraa – Asukkaiden hermot ovat menneet Kaanaassa

Asukkaat joutuvat väistelemään teräviä monttuja kapealla tiellä. Vaaratilanteita tulee koko ajan. Korjausta vaaditaan.

Moro, Kaanaa

Teiskossa Kaanaassa alkaa olla mitta täynnä Vehokyläntien surkeaa monttupeltoa.

– Koko tieosuus on täynnä teräviä reikiä, kuvassa vain yksi otanta. Auton rengas kivasti reikiin pamahtaapi. Kuten yhdestä ottamastani kuvasta ilmenee, jollakin muullakin on mennyt hermo tien kuntoon, päätellen tiehen kirjoitetusta tekstistä, sanoo asukas Heli Karjalainen.

Koska Moro on perhelehti, emme julkaise tiehen tienpitäjille kirjoitettua ”kehua”.

Karjalainen kertoo, että Vehokyläntiestä on useaan otteeseen soitettu tienkäyttäjän linjalle, sieltä luvattu välittää tietoa urakoitsijalle, mutta mitään ei tapahdu.

– Ajan tuota tietä päivittäin Tampereelle töihin. Välillä tulee vaaratilanteita, kun vastaantulija yrittää väistää reikiä ja itse toki myös. Siinä meinaa loppua tien leveys kesken. Eilenkin sattui vielä kaksi lasta polkupyörillään samaan sumaan.

Kaanaan Vehokyläntie on surkeassa kunnossa. Asukkaat vaativat tien korjaamista.

Omatekoisia varoitusnuolia on maalattu, jotta autoja ei hajotettaisi monttuihin.

Vehokyläntien asukkaat toivovat, että kenenkään ei tarvitse loukkaantua ennen kuin tie laitetaan kuntoon.

– Kaanaan Moottoriurheilukeskukselle saakka asfaltti on oikeinkin hyvässä kunnossa, siitä eteenpäin liikkuvat ihmiset on kokonaan unohdettu. Tilanne on ollut huono jo vuosia ja aivan yhtä huono viime kesänä, olisikohan jo aika tehdä jotain, Karjalainen kysyy.