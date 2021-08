Moron luontotohtori vastaa: Toukasta kehittyy tukevarakenteinen yöperhonen

Toukan ravintokasveja ovat pajut ja poppeli.

Aidan tolpalle mönkinyt toukka on isohangokas.

Luontotohtorille voi lähettää pähkäiltävää valokuvan kera moro@aamulehti.fi-sähköpostiin. Kuva on tunnistamisen kannalta tärkeä asia.

Kerro myös, millä paikkakunnalla ja millaisessa paikassa havainto on tehty. Liitäthän kysymykseen myös tiedon luontohavainnon ajasta sekä eliön kokoarvion.

Moron luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on luonnontieteellisen museon amanuenssi.

Lukija kysyy: Tällainen toukka oli pudonnut tai mönkinyt aidan tolpalle heinäkuun alussa. Mikähän perhonen tästä tulee? Aivan kuin olisi kääriytynyt lehden sisään! Toukka liikkui pois hetken kuluttua!

Kirsti Kalinen

Luontotohtori vastaa: Komean toukan laji on isohangokas, joka on aikuisena valkoisen ja harmaankirjava ja tukevarakenteinen yöperhonen. Sen vanha nimi on haarukkakehrääjä.

Toukan ravintokasveja ovat pajut ja poppeli (haapakin). Täysikasvuiseksi tultuaan se voi jo pian hakeutua koteloitumaan.