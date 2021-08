Moron luontotohtori vastaa: Miten heinäsirkka on päässyt ikkunan väliin?

Heinäsirkka on joko aho-, keto- tai nuijaheinäsirkka.

Lukija kysyy: Miten heinäsirkka on päässyt ikkunalasien väliin? Ikkunat ovat olleet auki viimeksi keväällä, jolloin ne pestiin. Ikkuna on toisessa kerroksessa, mutta sen edessä noin 40 cm alempana on sivurakennuksen katto. Heinäsirkka oli 2–2,5 cm pitkä. Se on kuvattu 16.7.

Sylvia

Luontotohtori vastaa: Kuvan heinäsirkka on joku lajikolmikosta aho-, keto- tai nuijaheinäsirkka. Kaikki yleisiä Chorthippus -suvun lajeja. Tuntosarvi näyttää hieman nuijamaiselta, joten nuijaheinäsirkka on mahdollinen. Tästä kuvasta en kuitenkaan sano varmaksi, sillä kaikki pienet yksityiskohdat eivät erotu.

Kaikki kolme ovat siinä määrin pienikokoisia lajeja, että sopivat pitkittäin muutaman millin kolosta, jollaisia löytyy usein ikkunoiden puitteista yms. rakenteista. Lisäksi näillä lajeilla ja varsinkin nuijaheinäsirkalla on taipumusta kiipeillä kivillä ja kallioilla, miksi ei siis talon seinälläkin lämmittelemässä. Sitä kautta reitti ainakin lähelle ikkunaa ei liene ongelmallinen.

Tämän tarkemmin ei tästä pystyne syitä arvailemaan, mutta otuksen voi päästää pihanurmikolle jaloittelemaan.