Laiturista ei näy jälkeäkään –Mitä tapahtui laiturille Tampereen keskustassa?

Kesän iso uudistus Ratinan suvannossa oli vierasvenesataman perustaminen saunalauttojen paikalle.

Vasemmalla aidassa on sininen vierasvenesataman merkki, mutta Laukon sillan alle ei vielä ole saatu venelaituria. Kuvan laiturilla on veneille kylkipaikkoja. Takana pilkistää saunaravintola Kuuma.

Moro, Nalkala

Uuden vierassataman merkki on paikallaan Nalkalan rannassa Tervetuloa-toivotuksineen, mutta paikalle suunniteltua ponttoonilaituria ei näy.

Mistä on kyse, Tampereen satamavastaava Tuomas Salovaara?

– Tilanne on sellainen, että teimme siitä laiturista vesirakennushakemuksen ely-keskukselle ja hakemuksenkäsittelyaika on noin vuosi. Haluttiin silti lähteä vierassataman kanssa kokeiluluontoisesti liikkeelle silti ja tehtiin muutama vieraspaikka.

Mihin vierailevat veneilijät voivat nyt kiinnittää veneensä Ratinassa?

– Lähinnä Kuumaa oleva rannansuuntaisen laiturin pää on vierasveneille varattu. Siinä on paikat 6–8 veneelle. Vierassatama on osoittautunut kohtuullisen suosituksi jo tänä kesänä.

– Lisäksi laiturissa on varattu pysäköintikiellolla alue saunalautoille asiakkaiden hakemista ja palauttamista varten.

Vierasvenesataman merkki on jo paikallaan Nalkalan rannan kaiteessa. Suunniteltua lisälaituria ei vielä ole.

Koska uusi laituri saadaan paikalleen?

– Käytännössä se saadaan ensi kesäksi paikalleen, jos kaikki menee hyvin.

Millaisille veneille tuleva laituri on tarkoitettu?

– Siihen voi pysäköidä ihan tilanteen mukaan. Varmasti rannan laituri on sopivampi kylkipaikka isoille veneille. Ensi kesänä saa useamman pienen veneen siihen suunniteltuun ponttonilaituriin.

Kuinka pitkän ajan vierasvenesatamassa voi pysäköidä?

– Siinä voi pysäköidä päiväseltään kaupungilla poikkeamisen ajaksi. Mahdollisuus on myös yöpymiseen. Ravintola Kuuma perii vieraspaikkapalvelusta maksun, johon sisältyvät esimerkiksi wc-palvelut ja käynnin pituudesta riippuen saunakin. Lisäksi myös Laukontorilla on yleisövessat. Ratina on vierassatamalle hyvä paikka, siinä on kohtalaisesti palveluista saatavilla.

Onko Viinikanlahden vieraslaituri Ratinanrannassa yhä käytössä?

– Kyllä. Viinikanlahden vieraslaiturista tulee palautetta, ettei ole mitään palveluita, ja käydään tarpeilla rantapuskissa. Vieraslaituri luultavasti lopetetaan ja otetaan laituripaikat pysyvään käyttöön.

Saunalauttojen rivistö on harventunut, mutta ei vielä poistunut.

Vierassatamalle aiotulla alueella Nalkalassa on edelleen kolme saunalauttaa. Miksi?

– Lautoille on tehty satamapaikat Viinikanlahdelle soutukeskuksen eteen aallonmurtajalaiturin taakse. Sinne asennetaan tänään (viime torstaina) uusi aisa saunalauttalaituriin. Lisäksi on ollut pientä laituri- ja sähköasennusta on, joten lautat ovat sen takia olleet vielä hajasijoitettuna.

Myös Ratinan stadionin puolella on lauttoja parkissa?

– Kaikki siirtyvät soutukeskukseen, kun siellä tulee valmista. Lisäksi on sovittu, että poikkeuksellisen kovilla tuulilla lautat voivat oman harkintansa mukaan tulla suojasatamaan Ratinaan.