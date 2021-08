Raimo Lehtimäki, 71, voitti kultaa voimanoston SM-kisoissa ja on inspiraationa monille: ”Koskaan ei ole liian myöhäistä”

Kaksi vuotta sitten ikänsä kuntosaleja kiertänyt Raimo Lehtimäki alkoi kilpailla voimanostossa. Matkalla on vältytty loukkaantumisilta, mutta ei kyyneleiltä.

Raimo Lehtimäen päälajina on maastaveto. SM-kisoissa hän rikkoi ennätyksen 205 kilolla.

Moro, Linnainmaa

Tamperelainen Raimo Lehtimäki, 71, on juuri viimeistellyt voimanostoharjoittelunsa kuntosalilla Linnainmaan Elixialla. Hän pyöräilee neljän kilometrin matkan kuntosalille kesät talvet, säällä kuin säällä.

Tangossa on 205 kiloa, joka havainnollistaa sen raudan määrää, jonka Lehtimäki nosti toukokuussa Laitilassa voimanoston suomenmestaruuskilpailuissa. Valmentaja Tero Kyttälä kannustaa vieressä.

Lehtimäki voitti suomenmestaruuden ja samalla teki maailmanennätyksen toukokuussa Laitilassa järjestetyissä voimanoston SM-kisoissa. Hän kilpaili 70–74-vuotiaiden ikäluokassa ja teki lajikohtaisen maailmanennätyksen maastavedossa 205 kilolla. Kilpailussa syntynyt kolmen lajin yhteistulos 435 kiloa oli samalla myös uusi maailmanennätys.

– Olihan se voittaminen aivan uskomatonta. Sai kiusata vähän nuorempia, Lehtimäki naurahtaa hyväntahtoisesti.

Lehtimäki on käynyt kuntosalilla jo useamman kymmenen vuoden ajan, mutta alkoi kilpailla vasta seitsemänkympin kynnyksellä.

– Saleja olen katsellut jo 40 vuotta, mutta kaksi vuotta olen tosissani ja tuloksellisesti treenannut voimanostoa, Lehtimäki kertoo.

Valmentaja Tero Kyttälä kertoo, että Lehtimäellä ei ole aiempaa laji- tai kilpailutaustaa. Kehitystä on kuitenkin tapahtunut joka vuosi, vaikka ikää Lehtimäellä on jo 71 vuotta.

– Toki taustalla on geneettistä lahjakkuutta. Raimolla on myös erinomainen kilpailupää. Elämänsä parhaimmat nostot hän on nostanut kilpailuissa, Kyttälä sanoo.

– Hyvillä ohjeilla se on jo puoliksi tehty, Lehtimäki toteaa.

Tero Kyttälä on toiminut Lehtimäen valmentajana kaksi vuotta. Hän soveltaa omaa valmennusfilosofiaansa 71-vuotiaalle Lehtimäelle.

Poikkeuksellinen tapa valmentaa

Lehtimäen ja Kyttälän tiet kohtasivat Elixialla kaksi vuotta sitten yhteisen harrastuksen äärellä. Kyttälä oli seuraillut Lehtimäen maastavetotreeniä ja se näytti sujuvan. Kaksikko päätyi juttelemaan, ja lopulta 15 vuotta jalkapalloa valmentanut ja 30 vuotta kuntosalilla käynyt Kyttälä ryhtyi Lehtimäen valmentajaksi.

Kyttälä kertoo, että hän soveltaa omaa valmennusfilosofiaansa, joka poikkeaa tyypillisestä valmennuksesta voimanoston parissa.

– Yleensä voimanostossa treenataan lähes koko ajan kovilla painoilla. Olemme tehneet eri tavalla. Olemme huomioineet Raimon iän tekemällä pidempiä sarjoja ja tuloksia on saatu kovan pohjakunnon rakentamisen kautta, Kyttälä kertoo.

– Jos haluaa päästä korkeammalle, täytyy tehdä vähän erilailla kuin muut.

Kyttälä ja Lehtimäki ovat rakentaneet Lehtimäelle treenirutiinin, jossa hän käy viikoittain kuntosalilla tehden yhtenä päivänä jalkakyykkyä, toisena päivänä penkkipunnerrusta ja kolmantena päivänä maastavetoa. Välissä on aina yhdeksän palautumispäivää.

"Koskaan ei ole liian myöhäistä”

Kilpailukärpänen puraisi Lehtimäkeä, kun hän seurasi voimanostoa harrastavan sukulaisensa kilpailua.

– Minulle heräsi ajatus, että ’Voisinko minäkin?’, ja minähän voin, Lehtimäki sanoo.

Lehtimäki kuvaileekin olevansa periksiantamaton pohjalainen.

– Tämä on ollut uskomaton matka, joka on todella avannut silmiäni – ikä ei olekaan niin iso asia. Raimo antaa uskoa kaikille, että kypsälläkin iällä voi saavuttaa unelmia. Se vaatii sitä, että elää elämää ennakkoluulottomasti, Kyttälä sanoo.

– Koskaan ei ole liian myöhäistä. En koskaan ole nuorempana nostellut tällaisia rautoja, Lehtimäki sanoo.

Geneettisen lahjakkuuden lisäksi Lehtimäellä on luonteenpiirteitä, jotka ovat eduksi voimanostossa ja kilpaillessa. Hän kuvailee itseään rauhalliseksi. Kyttälän mukaan Lehtimäki on myös vaatimaton ja nöyrä, mutta toisaalta päämäärätietoinen ja motivoitunut.

Lehtimäki kuvailee itseään rauhalliseksi, mutta periksiantamattomaksi pohjalaiseksi.

Kyyneliltä ei ole vältytty

Lehtimäki kertoo, että voimanosto tuo paljon sisältöä elämään. Lehtimäki on jäänyt eläkkeelle taksikuskin työstä, ja arki rakentuu pitkälti kuntosalilla käymisen pohjalle. Kuntosalilla kohtaa muita ja siellä voi jutella ihmisten kanssa. Kaiken kaikkiaan voimanostotreeni tuo Lehtimäen arkeen uutta mielekkyyttä.

– Tämä on minulle kaikki kaikessa, Lehtimäki summaa.

Voimanoston lisäksi Lehtimäki tykkää käydä kävelylenkeillä, sekä valokuvata luontokuvia. Aikanaan hän on työskennellyt paljon pimiössä kehittäen valokuviaan. Häntä kiinnostaa myös sukututkimus. Omasta suvustaan hän on tehnyt tutkimuksen kirjaksi asti.

Tärkein asia Lehtimäen elämässä ovat kuitenkin omat lapset ja perhe. Lehtimäki on isä neljälle. Heistä yksi, Silja, harrastaa myös kuntosalilla treenaamista, ja Lehtimäki toimii hänelle valmentajana.

– Haluan siirtää eteenpäin niitä hyviä oppeja, joita itse olen saanut. On ollut kiva nähdä, kun tytär kehittyy lajissa, Lehtimäki sanoo.

Lehtimäellä on hyvin läheiset välit tyttäreensä, ja Silja elää täysillä mukana isänsä voimanostouraa. Kyyneleiltäkään ei ole säästytty, kun tytär on ollut mukana katsomassa isänsä kisoja.

– Raimon ensimmäisissä kilpailuissa olimme seuraamassa katsomossa. Silja jännitti etukäteen kauheasti isänsä puolesta, ja jokaisen noston jälkeen ylpeys Raimon tekemisistä oli suuri ja hän itki onnenkyyneleitä, Kyttälä kertoo kisakokemuksistaan Siljan kanssa, joka toimi myös huoltajana kisoissa.

Lehtimäki unelmoi, että saisi pysyä terveenä ja hyvässä kunnossa. Voimanoston suhteen tavoitteena on se paras, eli uudet maailmanennätykset. Niitä kohti Lehtimäki suuntaa.