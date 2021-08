”Isoin kysymys on, että miksi näin on toimittu” - Uimarannan huoltorakennukseen suunniteltu kioski uhkaa kesäkahvilan tulevaisuutta

Pyynikin uimarannalle on tulossa toivottu huoltorakennus, vaikka hanke on viivästynyt. Rakennukseen suunniteltu kioski oli kahvilayrittäjälle ja vakioasiakkaille yllätys.

Pyynikin hiekkarannat -kesäkahvila on toiminut Pyynikin uimarannan vieressä kolme vuotta. Kaupungin suunnittelema huoltorakennus on tarkoitus rakentaa uimarannalle johtavan tien toiselle puolelle.

Moro, Pyynikki

Pyynikin uimarannalle on pitkään toivottu suihkuja ja parempia pukutiloja. Nyt toive on toteutumassa, sillä rannan läheisyyteen rakennetaan huoltorakennus, jossa on pukuhuone- ja wc-tilat.

Lisäksi rakennukseen on suunniteltu paikka kioskille, mikä tuli Pyynikin hiekkarannat -kesäkahvilaa luotsaavalla Heli Kujalalle epämiellyttävänä yllätyksenä.

– Huoltorakennukseen ei pitänyt tulla mitään kioskia. Ja sen takia rakennus päätettiinkin siirtää lähemmäs rantaa ja minun kesäkahvilaani, hankkeen etenemistä tiiviisti seurannut Kujala toteaa.

Viime talvena Kujalalle alkoi tihkua tietoa siitä, että huoltorakennukseen olisikin tulossa kioski, vaikka se oli aiemmin jätetty pois suunnitelmista.

– Isoin kysymys on, että miksi näin on toimittu, hän ihmettelee pettyneenä kaupungin toimintaan.

– Kuulemani mukaan suunnitelmien muutosta perusteltiin sillä, että minun kahvila ei sovi tähän maisemaan. Mitä ihmettelen kovasti, sillä asiakkaat nimenomaan pitävät paikasta. Olen kuullut todella vähän mitään huonoa heiltä, Kujala lisää.

Tampereen Tilapalveluiden suunnittelupäällikkö Mikko Allinniemen mukaan tämänhetkinen linja on, että uimarannoilla ja kaupungin yleisillä paikoilla pyritään pääsemään eroon konteista.

– Niistä on tullut valituksia, vaikka ei tästä kyseisestä kesäkahvilan kontista. Pyrkimyksenä on saada vähän parempia tilaratkaisuja kuin että kontteja olisi pitkin uimarantoja.

Aikataulu avoinna

Varsinainen tieto rakennushankkeen lopullisista suunnitelmista selvisi kesäkahvilayrittäjälle uimarannan ilmoitustaululta, jonne kiinnitettiin kesän alussa havainnekuva tulevasta huoltorakennuksesta.

Ilmoitukseen on kirjattu, että paikalle rakennetaan Pyynikin uimarantaa palveleva huoltorakennus, johon sijoitetaan pukuhuone- ja wc-tiloja sekä kioski.

Pyynikin hiekkarannat -kesäkahvilan yrittäjä Heli Kujala pitää hyvänä, että uimarannalle saadaan viimeinkin kaivatut pukuhuone- ja suihkutilat. Kioskin lisääminen huoltorakennuksen suunnitelmiin tuli hänelle kuitenkin ikävänä yllätyksenä.

Rakennushankkeen aikatauluksi on ilmoitettu syksy 2021–kesä 2022.

Tarkka aikataulu on kuitenkin vielä auki, sillä huoltorakennushanke on muuttunut pienestä investoinnista isoksi, yli miljoonan euron hankkeeksi. Tämä tarkoittaa, että hankkeesta on ensin laadittava tarveselvitys ja hankesuunnitelma. Sen jälkeen toteutukselle haetaan hankesuunnittelussa tarkennettu kustannusarvio. Tämän jälkeen hanke menee lautakunnan käsiteltäväksi.

– Ison investoinnin kohdalla pelkkä viranhaltijapäätös ei riitä, vaan lautakunnan on tehtävä päätös, lähdetäänkö hanketta toteuttamaan eli saadaanko sille rahoitus, Tilapalveluiden vastaava kiinteistövastaava Harri Mannonen selvittää prosessin etenemistä.

Hankkeen lähtötiedoista selviää, että huoltorakennushanke on laitettu vireille jo maaliskuussa 2019. Tällöin suunnittelulle on haettu ensimmäisen kerran rahaa, mutta varsinaista suunnittelua ei ole vielä tuolloin aloitettu. Alkuperäiseksi valmistumisajaksi on arvioitu vuosi 2020.

– Hankkeessa on ollut todella paljon ongelmia ensinnäkin sijainnin ja tontin vuoksi. Lisäksi on pitänyt huomioida esteettömyysnäkökulma, sillä Pyynikistä tehdään nyt ensimmäinen esteetön ranta Tampereella. Nämä ovat olleet hanketta viivästyttäviä asioita, hankkeen valmistelussa mukana ollut Mikko Allinniemi tiivistää.

Tilanne poiki adressin

Heli Kujala on solminut Tampereen kaupungin kanssa viiden vuoden määräaikaisen vuokrasopimuksen, joka päättyy syksyllä 2023.

– Jatkoa ajatellen on ollut löyhä optio, että jos hoidan hommani tässä hyvin niin vuokrasopimusta jatketaan. Minua edeltänyt yrittäjäkin oli tässä 30 vuotta.

Kesäkahvilan vakioasiakkaat ovat tuohtuneet tilanteesta ja alkaneet kerätä nimiä nykyisen kahvilayrittäjän vuokra-ajan jatkamisen puolesta.

Nimiä on kerätty verkkoadressilla sekä paperisilla nimilistoilla heinäkuun alusta alkaen. Elokuun alussa nimiä oli kasassa yli 1 500.