Moron luontotohtori vastaa: Komean perhoslajin siipiväli voi ylettyä 8 senttiin

Keisarinviitta oli pitkään harvinainen, mutta viime aikoina se on mukavasti yleistynyt.

Kuvaaja on ollut onnekas ja nähnyt keisarinviitta naaraasta harvinaisen hopeanharmaan ’valesina’ -muodon.

Luontotohtorille voi lähettää pähkäiltävää valokuvan kera moro@aamulehti.fi -sähköpostiin. Kuva on tunnistamisen kannalta tärkeä asia.

Kerro myös, millä paikkakunnalla ja millaisessa paikassa havainto on tehty. Liitäthän kysymykseen myös tiedon luontohavainnon ajasta sekä eliön kokoarvion.

Moron luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on luonnontieteellisen museon amanuenssi.

Lukija kysyy: Mikähän perhonen on kyseessä?

Ari

Luontotohtori vastaa: Komea perhoslaji on nimeltään keisarinviitta, jonka siipiväli voi olla 6-8 senttiä. Se kuuluu hopeatäpläperhosiin. Tässä tapauksessa kuvaaja on ollut onnekas ja nähnyt naaraasta harvinaisen hopeanharmaan ’valesina’ -muodon. Yleensä laji on kirkkaan oranssi mustin kuvioin. Koiraan siipikuviot ovat hiukan yleistäen viirumaiset ja naaraan pallomaiset.

Keisarinviitta oli pitkään harvinainen, mutta viime aikoina se on mukavasti yleistynyt ja levinnyt myös pohjoiseen. Se viihtyy metsäseudun niityillä ja metsänreunoilla, mutta ruokailee myös puutarhakasveilla. Toukat elävät luonnonvaraisilla orvokeilla.