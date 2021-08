Nuoret agentit ovat kesän aikana havainnoineet tamperelaista roskaamiskulttuuria - ”Kasvomaski ei ole uusi tupakantumppi, sillä niitä on huomattavasti vähemmän.”

Kesän aikana keskustan siisteydestä ovat huolehtineet kaupungin palkkaamat vastuullisuusagentit.

Moro, Koskipuisto

Tampereen kaupungin palkkaamat vastuullisuusagentit jalkautuivat tiistai-iltapäivällä Koskipuistoon kampanjoimaan siistimmän keskustan puolesta.

– Tällä Sikasiisti-tapahtumalla pyrimme saamaan lisää huomiota keskustan siisteystilanteelle, koska Tampereella se ei ole paras mahdollinen, viimeistä viikkoaan vastuullisuusagenttina työskentelevä Adeliina Silvola selvittää.

Tempauksen aikana nuoret agentit jakoivat tietoa roskaamisesta ja olivat suunnitelleet myös lapsille sopivaa toimintaa. Lisäksi tapahtumassa kerättiin vastauksia kyselyyn, jonka tulokset liitetään osaksi kaupungin päättäjille toimitettavaa raporttia.

– Toivomme, että näiden kyselyyn tulleilla vastauksilla pystytään vaikuttamaan kaupungin siisteyteen, Silvola sanoo.

Kesän aikana kahteen erilliseen tiimiin jakautuneet vastuullisuusagentit ovat keränneet jätteitä keskusta-alueelta sekä havainnoineet kaupunkilaisten siisteyttä.

Silvolan kanssa samassa ryhmään kuuluva Loviisa Pelttari kertoo pitäneensä kesätyöstään vastuullisuusagenttina. Hän ei ole aiemmin työskennellyt vastaavankaltaisessa tehtävässä.

– Tuntuu, että tämä on merkityksellistä työtä, kun voi vaikuttaa asioihin, Pelttari miettii.

TIATOO Vastuullisuusagentit Tampereen kaupunki on palkannut kesäksi 16 täysi-ikäistä nuorta, joiden tehtävänä on pitää huolta keskustan siisteydestä. Siniliiviset ja mustaraitapaitaiset agentit työskentelevät kuukauden mittaisissa pesteissä kesäkuusta elokuuhun. Agenttien toimenkuvaan kuuluu myös tehdä havaintoja keskustan siisteydestä ja tehdä kehitysehdotuksia. Roskia on kerätty erityisesti Koskipuistosta, Keskustorilta ja Hämeenkadulta.

Koskipuisto roskaisin

Adeliina Silvolan mukaan Koskipuisto on ehdottomasti yksi keskustan roskaisimmista kohteista.

– Myös Hämeenkadulla on paljon roskia, kun mennään McDonaldsin suuntaan. Lisäksi Posteljooninpuisto on paikka, josta löytyy aika paljon sotkua.

Suurin osa kerättävistä roskista ovat tupakantumppeja. Käytettyjä kertakäyttömaskeja näkyy myös katukuvassa, mutta ne eivät ole Silvolan mukaan aivan yhtä yleinen riesa.

– Mielestäni kasvomaski ei ole uusi tupakantumppi, sillä niitä on huomattavasti vähemmän kuin tumppeja. On niitä selkeästi todella paljon, varsinkin bussi- ja ratikkapysäkkien läheisyydessä.

Ruotulassa asuva Loviisa Pelttari pitää siitä, että vastuullisuusagentin tehtävässä voi vaikuttaa asioihin.

Asenne kohdilleen

Tarkkoja roskamääriä ei kesän aikana ole laskettu, mutta Silvola kertoo yksittäisen jäteastian yleensä täyttyvän päivän aikana vähintään puolilleen ja osoittaa paikalla olevaa noin 100 litran kannellista keräysastiaa.

Monet kaupunkilaiset ovat tulleet sanomaan vastuullisuusagenteille, että kaipaisivat keskustaan lisää roskiksia. Silvola kokee, että roskaamiseen liittyvissä asenteissa olisi kuitenkin vielä parantamisen varaa.

– Välipitämättömyyttä on ilmassa. Ei ehkä huomioida, kuinka iso merkitys sillä on, kun jättää yhden jutun maahan ja mitä haittoja siitä on tai kuinka törkyiseltä se oikeasti näyttää, kun yksittäiset roskat kerääntyvät samaan paikkaan tai tuuli kuljettaa niitä, Silvola toteaa.