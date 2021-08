Moron luontotohtori vastaa: Harmaasiepon tavaramerkki on tuntomerkittömyys

Harmaasiepon laulu on hyvin yksinkertainen sirkutus.

Luontotohtorille voi lähettää pähkäiltävää valokuvan kera moro@aamulehti.fi -sähköpostiin. Kuva on tunnistamisen kannalta tärkeä asia.

Kerro myös, millä paikkakunnalla ja millaisessa paikassa havainto on tehty. Liitäthän kysymykseen myös tiedon luontohavainnon ajasta sekä eliön kokoarvion.

Moron luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on luonnontieteellisen museon amanuenssi.

Lukija kysyy: Olisiko mahdollista saada sinulta apua kuvissa olevan linnun tunnistamiseen? Olen yrittänyt tunnistaa lintua siinä onnistumatta.

Tiia Ritonen

Luontotohtori vastaa: Lintu on harmaasieppo. Leikillisesti voisi sanoa, että sen paras tuntomerkki on, ettei sillä juuri ole tuntomerkkejä. Sen laulu on hyvin yksinkertainen sirkutus. Lintu on yksivärisen harmaa ja rinnastaan pystyviiruinen.

Ehkä parhaat tuntomerkit löytyvät sen käytöksestä. Harmaasieppo istuu usein oksalla varsin pystyssä ja väijyy lentäviä hyönteisiä, joita se pyydystää niin kuin kirjosieppokin suoraan ilmasta. Kirjosieposta sen erottaa helposti tasaisella värityksellään.