Hanhet valtasivat suositun uimarannan Tampereella – uimista ei suositella: ”ihan hirveä miinakenttä”

Odotettu uimaretki jäi pettymykseksi, kun kanadanhanhet sotkivat suositun uimarannan. Ilmiö ei ole uusi: hanhet ovat piinanneet kesän aikana useampaa rantaa Tampereella. Siksi kaupunki aloitti tehostetun torjunnan.

Terttu Nordström näytti maanantaina, että koko Ryydynpohjan uimaranta on ulostesotkussa myös veden alla. Tummia kasoja on myös taustan nurmikko täynnä.

Moro, Ryydynpohja

Odotettu uimaretki Ryydynpohjan uimarannalla tyssäsi sunnuntaina valtaviin kakkapökäleisiin. Kaupunki on jo aloittanut torjuntatoimet.

– Koko ranta oli ihan hirveä, kuin miinoitettu. Ulostetta oli myös vedenrajassa ja veden alla pohjassa, kertoi lähistöllä asuva Terttu Nordström maanantaina.

Lähistön matalikolla ruokaili parikymmentä isoa hanhea.

Nyströmin mukana retkellä oli toinen aikuinen ja neljä lasta, joille odotetun uintireissun peruuntuminen oli iso pettymys.

Moro kävi Nordströmin kanssa tutkimassa rantaa maanantaina aamupäivällä. Rannalla oli parikymmentä kanadanhanhea, jotka hitaasti poistuivat rannalta lähestyessämme.

– Onkohan joku jo siivonnut? Ilmoitin sunnuntaina terveysvalvontaan, silloin täällä oli vielä enemmän ulostekasoja.

Silti ranta oli kuvottavassa kunnossa. Jokaisella askeleella piti varoa jätöksiä. Joissakin kasoissa parveili kymmeniä kärpäsiä. Vedessä oli vihreää limaa pohjassa olevien pökäleiden ympärillä.

– Ei täällä enää voi uida, Nordström totesi.

Jätökset ovat kuin ison koiran jäljiltä. Tämän pituus oli yli 10 senttimetriä.

Liki parinkymmenen kandanhanhen parvi asettautui viime viikonloppuna Ryydynpohjan uimarannalle. Ainakaan tiistaina niitä ei siellä enää näkynyt.

Älä ui

Tampereen Infran työnjohtaja Tea Leppänen vastasi maanantaina puheluun autosta. Hän oli juuri matkalla tutkimaan Ryydynpohjan rannan tilannetta.

– Neuvo on, että nyt kannattaa mennä uimaan muille uimarannoille, esimerkiksi läheiselle Niemen uimarannalle, kunnes Ryydynpohjan vesinäytteet on tutkittu. Välttämättä ulosteista ei aiheudu mitään haittaa veden laadulle, mutta ei vara venettä kaada.

Ryydynpohjan uimarannan vedessä lillui kymmeniä tällaisia limaisia pökäleitä. Tämä oli kymmensenttinen.

Leppänen kertoo, että hanhet ovat tänä kesänä aiheuttaneet ongelmia Elianderin, Pyynikin ja Tahmelan rannoilla. Ryydynpohja on uusi tapaus ja asialla on kesän suurin parvi.

– Elianderin rannassa on ollut vain muutama hanhi, mutta kyllä kerättävää on riittänyt. Veden laatu on onneksi pysynyt Elianderissa hyvänä.

Torjunta vaikeaa

Ryydynpohjassa siivottiin heti maanantaina ja aloitettiin uusi torjuntakokeilu. Aiemmin Tampereella on kokeiltu muun muassa muovijoutsenia.

– Nyt kokeilemme varoitusnauhaa, joka kuulemma voi ärsyttää hanhia. Pyrimme siihen, että saisimme hanhet pysymään poissa uimarannoilta, Leppänen kertoi.

Rantasiistijä Peter Bojang siivosi Tahmelan uimarantaa keskiviikkona aamulla, jolloin hanhia tai jätöksiä ei näkynyt. Kenties uusi karkotusnauha on tehonnut. Ranta ja lähipuisto oli siivottava hanhien pökäleistä viimeksi maanantaina.

Hanhia on pyritty muissa kaupungeissa torjumaan esimerkiksi laservaloilla, droneilla ja koirien avulla. Hanhikantaa on myös harvennettu metsästyksellä.

– Me pyrimme toistaiseksi lievempiin torjuntakeinoihin. Kanadanhanhea saa myös metsästää, muttei kaupunkialueella.

Kanadanhanhi on Suomessa tavattavista hanhilajeista suurin. Kanadanhanhi sekoitetaan usein valkoposkihanheen, joista on viime vuosina puhuttu paljon niiden aiheuttaminen haittojen takia.

Valkoposkihanhi on suojeltu, mutta kanadanhanhea saa metsästää koko maassa elokuusta vuoden loppuun. Pelloilla metsästysaika alkaa 10. elokuuta ja muualla 20. elokuuta.

