Tampereen löytöveneiden huutokauppa alkoi: veneitä on kyselty Itä-Suomesta asti – ostointo toi eteen yllätyksen

Löytövenehuutokauppa on herättänyt paljon mielenkiintoa Pirkanmaalla. Viidenkymmenen euron vene myytiin huutokaupassa tuhannella eurolla.

Tampereella alkanut suuri löytöveneiden huutokauppa on herättänyt paljon mielenkiintoa Pirkanmaalla, ja innokkaita ostajia on tullut myös muualta Suomesta. Tampereen satamavastaava Tuomas Salovaaran mukaan kiinnostusta on ollut oikeastaan kaikkia myynnissä olleita veneitä kohtaan.

– Tarpeita on hyvin erilaisia. Myytävänä on ollut projektiveneitä niille, joilla on aikaa ja jotka haluavat touhuta veneen parissa enemmän, sekä valmiita käyttökuntoisia veneitä. Ihmiset ovat ottaneet huutokaupan ilolla vastaan ja keskiviikkoiltapäivien näytöissä on käynyt väkeä, Salovaara kertoo.

Tämä lasikuituinen soutuvene myytiin huutokaupassa 280 eurolla. Kuva: Huutokaupat.com

Kaksi huutokauppaerää on nyt päättynyt, ja veneitä tulee koko ajan lisää.

– Voisi sanoa, että muutamia kymmeniä veneitä on nyt myyty. Olemme myös hävittäneet muutamia myyntikelvottomia veneitä, Salovaara sanoo.

Muutama vene on myyty myös muualle kuin Pirkanmaalle. Ostajia on ollut muun muassa pääkaupunkiseudulta, ja onpa Salovaara saanut puhelun veneestä Itä-Suomesta asti.

– Ilmeisen laajalti näitä seurataan, Salovaara toteaa.

Kelluva jättilaituri myytiin huutokaupassa 1 000 eurolla.

Yksi tarjous yllätti

Myytyjen veneiden hinnat ovat olleet keskimäärin 100-500 euroa. Erään veneen myyntihinta yllätti Salovaaran suuruudellaan.

– Eräs herrasmies oli valmis maksamaan veneestä tuhanteen euroon asti. Minun mielestäni vene oli 50–100 euron arvoinen, mutta enpä tunne niitä niin hyvin.

H-vene huutokaupattiin 1520 eurolla.

Lasikuituisesta soutuveneestä oli tullut alkuviikkoon mennessä 17 tarjousta, joista korkein oli 190 euroa.

Tampereen Infra oy:n Mika Ilomäki ei ole yllättynyt veneiden yleisestä hintatasosta.

– Hinta ei missään kohteessa karannut huonoon tai hyvään suuntaan, Ilomäki sanoo.

Huutokauppa jatkuu pitkälle syksyyn.

– Lokakuussa olemme jo viisaampia, kun näemme, miten veneitä menee. Jotkut voivat ostaa jopa isomman erän veneitä ja kunnostaa niitä, Salovaara sanoo.

– On hieno juttu, että huutokauppa on herättänyt kiinnostusta, sillä lasikuituveneitä on vaikea hävittää, eivätkä ne ole iloksi energiakäytössäkään. Niistä on murhetta ja kustannuksia kaupunkilaisille jos niitä joudutaan hävittämään. Meni halvalla tai kalliilla, niin on kaikkien etu, että veneet saadaan myytyä ja ne päätyvät kiertoon ja niistä on vielä uusille käyttäjille iloa, Salovaara toteaa.