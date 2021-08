Kalliit retkeilyvarusteet ovat monelle vähävaraiselle kompastuskivi, ainutlaatuinen lainaamo Tampereella puuttuu epäkohtaan: ”Nuori voi hakea meiltä täyden varustuksen ja painella suoraan metsään”

Omien retkeilyvälineiden puuttuminen ei enää ole este luonnossa liikkumiseen.

Moro, Kaleva

Makuupussi, teltta, vaelluskengät, rinkka, kuoritakki, retkikeitin, makuualusta.. Tältä näyttää monen metsäretkeä tai vaellusta suunnittelevan retkeilijän pakkauslista.

Pandemia-aika on lisännyt eräretkeilyn suosiota myös nuorten keskuudessa. Uutena ostettuina asianmukaisten varusteiden hintalappu on kuitenkin melkoinen. Pelkkä varusteiden vuokraaminenkin voi olla vähävaraiselle nuorelle aivan liian kallista.

Tästä epäsuhdasta sai pontta Tampereen seudun työllistämisyhdistys Etappi ry:n alaisuudessa toimiva Eräsampo-hanke. Eräsampo lainaa maksuttomasti retkeilyvarusteita tamperelaisille nuorille. Hankkeen kantavana ajatuksena on madaltaa nuorten luonnossa liikkumisen kynnystä.

Varustelainauksen lisäksi Eräsampo tarjoaa erilaisia infopaketteja retkeilyyn liittyen.

Vaelluskengistä on hyvä lähteä liikkeelle, kun miettii retkeilyyn sopivia varusteita.

Kerralla koko setti

Virallisesti lainaamon toiminta alkaa elokuun 23. päivä, jolloin Eräsammon sivuille aukeaa nettivarausjärjestelmä. Verkkosivulle on koottu tiedot ja kuvat kaikista lainattavista varusteista.

– Jos listalta ei löydy jotain, hankintaehdotuksia voi myös tehdä. Ennen kuin aloimme tehdä hankintoja lainaamoon, teimme laajan varustekartoituksen siitä, mitä retkille tarvitaan mukaan, hankekoordinaattori Teemu Hyvönen sanoo.

Varusteiden laina-aika on maksimissaan 1–9 vuorokautta. Jos varusteita haluaa lainata pidemmäksi aikaa, siitä voidaan Hyvösen mukaan neuvotella ja sopia. Samalla kertaa voi lainata kaiken tarpeellisen.

– Se onkin ideana, että nuori voi tulla hakemaan meiltä täyden varustuksen ja painella suoraan metsään.

Eräsampon hankekoordinaattori Teemu Hyvönen on pitkään toiminut vapaaehtoisena Etappi ry:n alaisessa toiminnassa ja Retkikunta Kuukkelin apuohjaajana. – Syksyn aikana otan vielä lisää työharjoittelijoita mukaan Eräsampon toimintaa, Hyvönen kertoo.

Tarvittaessa Eräsampon tiimi opastaa, mitä retkelle kannattaa pakata mukaan.

– Jos et esimerkiksi tiedä, miten trangia eli retkikeitin toimii, niin sitäkin mahdollista antaa opastusta, Hyvönen vahvistaa

Jos eräretkeily ei ole ennestään tuttua, varustautuminen on hyvä aloittaa vaelluskengistä. Lainaamon valikoimaan kuuluu kymmenkunta erikokoista vaelluskenkäparia. Kengät kannattaa valita sen mukaan, kuinka haastavaan mastoon aikoo lähteä patikoimaan.

Toinen hyvä nyrkkisääntö on miettiä, mitä aikoo retken aikana syödä.

– Metsäpalovaroituksen aikana ei voi paistaa makkaraa ilman hormillista tulisijaa. Silloin on hyvä olla retkikeitin mukana, että voi pyöräyttää itselleen sapuskat, Hyvönen vinkkaa.

TIATOO Eräsampo Eräsampo lainaa maksuttomasti retkeilyvälineitä tamperelaisille nuorille. Lainaamon verkkovarausjärjestelmä aukeaa 23. elokuuta. Lainaamo on avoinna maanantaista perjantaihin kello 9–15 osoitteessa Sarvijaakonkatu 28 ja 30. Hanke toimii Etappi ry:n alaisuudessa. Eräsammolle on myönnetty 15 000 euron nuorisotakuuavustus. Ensi vuoden rahoitus on vielä auki. Lisätietoa varusteiden lainaamisesta ja lahjoittamisesta löytyy Eräsammon verkkosivuilta.

Käytetty käy

Kesän aikana Eräsampo on kerännyt retkivarusteita ja -vaatteita, joita on kartutettu myös yritysten ja yksityishenkilöiden tekemillä lahjoituksilla. Tähän mennessä varusteita on saatu hyvin kokoon, mutta välineitä voi yhä lahjoittaa. Hyvönen arvioi, että telttoja ja rinkkoja voisi lainaamon valikoimassa olla enemmänkin.

Eräsampo ottaa vastaan käytettyjä varusteita, mutta suurin osa makuupusseista on hankittu uutena.

– Käytettyinä tarjotut makuupussit arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Testaamme niiden kunnon ja lämpöarvon, Hyvönen huomauttaa.

Hyvönen kertoo, että suunnitelmissa on valmistaa osasta makuupusseista riippumattoihin liitettäviä underquilteja eli aluspeittoja.

Eräsampolaiset valmistavat itse vaatevahaa, jota käytetään käytettyjen varusteiden kunnostamaan. Yhdistyksellä on myös oma retkeilyvarusteiden korjauspalvelu.

Varustelainaamon valikoimaa on kesän aikana kartutettu yksityishenkilöiden ja yritysten tekemillä lahjoituksilla. Eräsampon tiimiläiset huoltavat ja korjaavat käytettyinä saatuja varusteita ennen niiden eteenpäin lainaamista.

Ainoa laatuaan

Retkeilyvälineiden vuokraus itsessään ei ole mikään uusi idea, vaan sitä on tarjottu Tampereella jo pidempään Etapin Leirivälinepajan kautta, jonka valikoimaan kuuluvat muun muassa puolijoukkueteltat ja jurtat.

Eräsampon kaltainen ilmainen palvelu on kuitenkin paikkakunnalla - tai peräti koko Suomessa ainutlaatuinen.

– Ei ole tullut vastaan toista samankaltaista hanketta, avointa kirjastonkaltaista palvelua, josta saatkin lainattua retkeilyvarusteita. Yleensä välinevuokrauksissa on aina pieni omavastuu, Niina Rautiainen kommentoi.

Luontopolkua eteenpäin -työpajan projektipäällikkönä työskentelevä Rautiainen on ollut Eräsampon alkumetreillä tiiviisti mukana.

Luontopolkua eteenpäin -työpajan projektipäällikkönä työskentelevä Niina Rautiainen on ollut mukana laatimassa Eräsammon hankehakemusta. - On hienoa, että suomalaiset ovat korona-aikana löytäneet luonnon isossa määrin. Se tarjoaa maksuttoman paikan tehdä kaikenlaista, Rautiainen miettii.

Eräsammon perustamiseen tarvittavan kipinän voikin sanoa syttyneen Rautiaisen luotsaaman työpajan toiminnasta.

Luontopolun toimintaan osallistuville nuorille on kerätty omat varustepaketit. Vuosien mittaan monet tiedustelivat, voisiko näitä varusteita lainata muutkin kuin työpajan nuoret.

– Meillä on kuitenkin sen verran paljon omaa käyttöä varusteille, ettei pystytä tarjoamaan niitä ulkopuolisille. Tästä sitten maksuttoman lainaamon idea sai alkunsa, Rautiainen taustoittaa.

Yhtymäkohdista huolimatta Eräsampo ja Luontopolku ovat toisistaan erilliset hankkeet, joita rahoittaa eri tahot. Eräsampon perustamisen on mahdollistanut Tampereen kaupungin myöntämä kertaluontoinen nuorisotakuuavustus. Ensi vuodelle hankkeen rahoitus on saatava jostain muualta.

– Rahoitus on tämän vuoden loppuun saakka, mutta tavoitteena on juurruttaa tämä palvelu pysyvästi Tampereelle. Näemme, että tämän on sen verran hyödyllinen hanke, Hyvönen toteaa.