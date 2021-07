Moron luontotohtori vastaa: Mitä ovat oudot nystyrät lehmuksen lehdillä Hallilassa?

Lehmuksenäkämäpunkkia voi yrittää torjua aikaisin keväällä mäntysuopaliuoksen avulla.

Lukija kysyy: Pihassamme Tampereen Hallilassa on lehmus jonka alemmilla oksilla olevilla lehdillä on tällaisia nystyröitä. Yläoksilla vastaavia ei ole vaan puussa on hyvät terveet lehdet. Mitähän nuo nystyrät mahtavat olla? Ne ovat noin 5 mm korkuisia.

Luontotohtori vastaa: Lehmuksen lehtiin piikkimäisiä tai kynsimäisiä nystermiä tekee lehmuksenäkämäpunkki. Se on vain millin osien mittainen, mutta ruokaillessaan lehdellä sen erittämät yhdisteet saavat aikaan lehden kasvumuodon, jota sanotaan äkämäksi.

Itse minimaalinen otus elää äkämän sisällä. Kesän myötä äkämät muuttuvat punaisiksi, ja joskus niitä näkee paljonkin. Niistä ei tiedetä olevan juurikaan haittaa lehmukselle, mutta torjuntaa voi omasta pihapuusta yrittää aikaisiin keväällä mäntysuopaliuoksen avulla.