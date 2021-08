Kuka, missä ja koska on tehnyt Tampere-sukset? Moron lukija löysi kirpputorilta kaupungin nimikkosukset

Moro, ladulla

Moron lukija Heikki Saarinen löysi kirpputorilta sukset, joiden merkki on Tampere.

Häntä jäi askarruttamaan, missä ja koska Tampereen nimikkosuksia on tehty.

Löytyisiköhän tieto Moron lukijoilta? Oheiset kuvat ovat Saarisen Heikin ottamia.

Toimituskin on utelias kuulemaan, missä nimikkosuksia on tehty ja sekin kiinnostaa, jos sinulla on samanlaiset.

