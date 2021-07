Mikäs nyt vaivaa aikarautoja? Pyynikintorin kello on hupussa ja Tammelantorin vallan poissa

Tapana on tehdä treffit torin kellon alle. Nyt ei voi tarkistaa, onko kaveri ajoissa.

Pyynikintorilla on kello paikallaan, mutta se on hupussa, joten ei siitä suurta iloa ole.

Moro, torit

Ikiaikainen tamperelainen tapa on tehdä treffit Tammelantorilla kellon alle. Näin voi nytkin tehdä, mutta torin kellosta ei voi tarkistaa, onko kaveri ajoissa.

Ainakin viime lauantaina Tammelantorin kello loisti poissaolollaan. Se on ollut pois ainakin jo juhannusta ennen.

Kunnon torin ilmeeseen kuuluu olennaisesti kello. Pyynikintorin tilanne on se, että kello kyllä on, mutta se on taas ollut huputettuna pitkään.

Vuonna 2018 kesäkuussa Tammelantorin kelloasia oli viimeksi tapetilla. Silloinkin Tammelantorin asiakkaita, kauppiaita ja torin ympäristön asukkaita häiritsi, kun aikaa ei voi enää tarkistaa torin keskellä olevasta kellosta. Kello oli ollut pois käytöstä noin kuukauden. Ensin se oli pitkään pysähtyneenä, sitten se käytiin peittämässä pressulla.

Torilla puhuttiin, että asia on kaupungilla niin sanotusti työn alla.

Yllättävä syy

– Kuinkas sattuikaan, että tämän voi kääntää ratikan syyksi. Sähköt kelloon ja torin vessoihin tuonut kuparikaapeli meni työmaan kohdalla katki, ja näin loppui kellosta virta. Aika hieno peli ilmeisesti tuo torikello, kun siihen on pitänyt ihan kuparikaapelilla tuoda voimaa, kummasteli vuonna 2018 Mauno Laihonen, joka on Tampereen torikauppiasyhdistyksen puheenjohtaja.

Torin kello on tärkeä asia kaikille. Lähitalojen asukkaat katsovat kellosta aikaa, ja sen alle torivieraat sopivat treffit.