Pyynikin ajot järjestetään syyskuussa entistä tiiviimpänä – näin voit päästä kiertämään radan yli 30-vuotiaalla moottoripyörälläsi

Vanhan moottoripyörän omistaville Moron lukijoille järjestetään oma lähtö. Koronan ilmaantuvuutta seurataan tarkasti ja tilanne voi vaikuttaa näytösajon järjestelyihin.

Moro, Pyynikki

Näillä näkymin Pyynikin ajot 2021 järjestetään perinteisellä radalla Pyynikillä sunnuntaina 5. syyskuuta.

Tällä kertaa tapahtuma on aikataulullisesti lähes kolme tuntia tiiviimpi kuin esimerkiksi edellisellä kerralla vuonna 2018.

– Aikataulun tiivistämisestä tuli toiveita. Näytöslähtöjä on yhtä monta kuin aikaisemminkin, mutta niiden väliajat ovat viimekertaista lyhyempiä, selvittää tapahtumaa järjestävä Reijo Hietala Suomen veteraanikilpamoottoriseurasta.

– Seuraamme nyt tarkasti koronatilanteen kehittymistä.

Veteraanit mukaan

Teemana on 50 vuotta viimeisistä Pyynikin ajoista. Viimeinen kisa oli vuonna 1971. Lisäksi silloinen ajojen tapahtumajärjestäjä Hämeen moottorikerho täyttää 90 vuotta.

Moro-lehti on Pyynikin ajojen yhteistyökumppani, ja sen vuoksi myös Moron moottoripyöräilevät lukijat pääsevät kiertämään Pyynikin suljetun näytösajoradan sunnuntaina 5. syyskuuta.

Mukaan Moro-lähtöön arvotaan 25 kuljettajaa. Edellytyksenä on se, että moottoripyörä on veteraani-ikäinen eli vähintään 30 vuotta vanha. Pyörän on siis oltava valmistettu ennen vuotta 1992.