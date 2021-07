Tamperelaistaiteilijat tekevät Ratinaan kaupungin suurimman muraalin, joka alkaa Tampereen historiasta

Tampereen suurin muraali valmistuu Ratinaan ensi viikonloppuna. Seinämaalaus kertoo tarinan sähköstä, ja siitä, kuinka sen rooli on muuttunut läpi historian.

Tampereen suurimman muraalin aihe on sähkön historia. Taideteos jatkuu mutkan taakse. Hermann Sebastian Schultz käytti teokseen mallina muun muassa omaa isäänsä. Kuva on otettu 22. heinäkuuta 2021.

Moro, Ratina

Pohjoismaiden ensimmäinen sähkölamppu syttyi maaliskuun 15. päivänä vuonna 1882. Lamppu syttyi Finlaysonin tehtaalla Tampereella.

Nyt 139 vuotta myöhemmin sähkön historia ikuistetaan Tampereen suurimpaan muraalin Ratinaan. Taideteoksen tekevät tamperelaiset Tomi Lastunen, Hermann Sebastian Schultz ja OCTO.

Katutaidekonkarit Hermann Sebastian Schultz, Tomi Lastunen ja OCTO toteuttavat yhdessä Tampereen suurimman seinämaalauksen.

– Tässä oli uusi tylsänharmaa seinä, johon haluttiin laittaa sähkölaitokseen liittyvää fiilistä, Lastunen kertoo.

Seinämaalauksen on tarkoitus valmistua heinäkuun loppuun mennessä. Tampereen Sähkölaitos, Tampereen Sähköverkko ja Tampereen VERA tilasivat sen Lastenkulttuuriyhdistys SirkusRakkausPumPumilta, jossa Lastunen on katutaidevastaavana.

700 neliömetriä tiukkaa taidetta

Muraali tulee Ratinaan Tampereen valtatien eteläpuolelle. Se maalataan valtatietä vasten olevan meluvallin sisäpuolelle Tampereen sähkölaitoksen läheisyyteen.

Paikalle pääsee kätevästi esimerkiksi Höyrypuistosta Voimakatua pitkin tai Ratinan kauppakeskuksen alta kulkevasta tunnelista.

– Kaikki alkaa siitä, kun Tampereen ensimmäisen hehkulamppu laitetaan paikalleen. Sen ympärillä alkaa tapahtua kaikenlaista, Schultz kertoo teoksen aiheesta.

Teos tulee olemaan noin 700 neliömetrin kokoinen ja se tulee olemaan noin 70 metriä leveä.

Lastunen, Schultz ja OCTO nousevat kymmenen metrin korkeuteen nosturilla, johon he kiinnittävät itsensä valjailla. Kuvassa OCTO.

OCTO kertoo, että alkuperäinen suunnitelma oli, että seinästä maalattaisiin vain puolet.

– Seinän yläosa piti jättää maalaamatta. Aloimme kuitenkin fiilistellä, että tehdään nyt koko seinä samalla, hän toteaa.

Taiteilijat ovat yhtä mieltä siitä, että hommaan kuluu ainakin sata työtuntia per naama.

Maalaajilla on käytössä moninaiset vehkeet. Pohjaa on maalattu maaliruiskun ja telan avulla. Luonnosteluun käytetään liituja, ja muut työvaiheet hoidetaan spraymaalaamalla ja pensseleillä.

–Teoksessa näkyy sähkö, ja sitä kautta valo ja sen kylmät ja lämpimät sävyt. Siinä näkyy, miten sähkön rooli on muuttunut ihmisten elämässä. Alkuun se helpottaa arkea, mutta nykyään se hallitsee elämää. Tämä on tavallaan tarina siitä, mitä kaikkea sähköön liittyy, Schultz pohdiskelee.

Kovia tekijöitä Tampereelta

Lastunen on katutaidevastaava Lastenkulttuuriyhdistys SirkusRakkausPumPumissa. Yhdistys on tehnyt jo pitkään yhteystyötä Tampereen sähkölaitoksen kanssa. Lastunen on muun muassa ollut vetovastuussa, kun kaupungin sähkökaappeja on maalattu uuteen uskoon.

Tomi Lastunen on tehnyt Tampereelle viime vuosien aikana muun muassa lukuisia yhteisötaideteoksia.

Hän maalaa myös Ratinan sähkökaappeja muraalin teemaan sopivaksi.

Lastunen kertoo, että hän pyysi projektiin mukaan nimenomaan tamperelaisia taiteilijoita.

– Pyysin juuri OCTON ja Schultzin mukaan projektiin, että saamme lisää paikallisten taiteilijoiden taidetta Tampereelle.

Taideteokseen kuluu yli 150 litraa maalia.

Schultzin kädenjälki näkyy esimerkiksi Laukontorilla, jossa hän on ollut mukana luomassa nykyistä Takon tehtaan tiilimuurin seinämaalausta. OCTOn taidetta voi bongata esimerkiksi Hiedanrannan katutaidepuistosta.