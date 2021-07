Moron liikennetohtori vastaa: Nahkakujalla varoitetaan vaarallisesta tien reunasta

Pysäköinti kielletty -merkin vaikutusalueella saa lastata tai purkaa lastia, jos läheisyydessä ei ole muuta sopivaa paikkaa

Moron liikennetohtori on liikenneopettaja Arto Grönroos. Hänelle voi lähettää liikennepulmia sähköpostilla osoitteeseen moro@aamulehti.fi. Mukana saa mieluusti olla valokuva ja tarkka paikkatieto.

Tarkka paikkatieto on tarpeellinen, jotta kysymykseen voi vastata. Usein liikennetohtori käy paikan päällä tarkistamassa tilanteen, joten senkin vuoksi tarvitaan tieto sijainnista.

Lukija kysyy: Olenkohan ymmärtänyt aivan väärin, kun olen luullut, että kuvassa näkyvä merkkiyhdistelmä tarkoittaa, että kadun reunalle pysäköinti on kielletty?

Jatkuvasti monet ammattikuljettajatkin pysäköivät tien reunalle, ja varaston oven avulla tukkivat jalkakäytävän. Onko tämä siis oikea menettelytapa? Merkki löytyy Pyynikin Nahkakujalta.

Autoton

Liikennetohtori vastaa: Onpa mielenkiintoinen liikennemerkin valinta Nahkakujalla!

Merkki tarkoittaa heikkoa tai vaarallista tien reunaa, mielestäni kuorma-auton pyörien alla on melko tukevan näköinen alue. Ylempi Pysäköinti kielletty -liikennemerkki on selkeä. Lastin purkaminen ja lastaaminen on sallittua merkin vaikutusalueella, jos läheisyydessä ei ole käytettävissä sopivaa paikkaa.

Pysäköity ajoneuvo ei kuitenkaan saa kohtuuttomasti haitata jalkakäytävällä kulkemista. Toivottavasti kuorma-auton kuljettaja oli lähellä ja tarvittaessa valmiina siirtämään ajoneuvoa.