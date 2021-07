Moron liikennetohtori vastaa: Lisäkilven puuttuminen risteyksessä on

Lisäkilven puuttuminen Takahuhdinkadun ja Hintsankadun risteyksessä kummastuttaa autoilijoita.

Kuva on otettu Takahuhdinkadun ja Hintsankadun risteyksestä.

Lukija kysyy: Kuva on otettu Takahuhdinkadun ja Hintsankadun liittymästä, jossa liikennejärjestelyt ovat muuttuneet jo jokin aikaa sitten. Ennen muutosta kärkikolmion alla oli neliön muotoinen lisäkyltti, jolla määrättiin etuajo-oikeutetun liikenteen suunta, joka oli sama kuin kääntyvän auton suunta.

Samantapainen kyltti oli kadun vastakkaisessa suunnassa Muu vaara -kyltin alla. Nyt ne ovat poissa. Lain mukaan kärkikolmiolla varustetussa liittymässä risteävää liikennettä pitää väistää, eli tässä tapauksessa kameran suunnasta katsottuna vain oikealta tulevaa liikennettä.

Kuvan vasemmalle kääntyvä auto ei lain mukaan ole risteävää liikennettä, eli kolmion ohi suoraan ajavalla on etuajo-oikeus.

Kärkikolmio luo siis vain väärää turvallisuuden tunnetta tilanteessa, jossa liittymä ilman kärkikolmiota pakottaisi kaikki väistämään aina oikealta tulevaa, myös vasemmalle käännyttäessä.

Kuka muutoksen on tehnyt ja mikä on ollut muutoksen tarkoitus, sitä en tiedä. Vaarallinen se ainakin on, sillä linja-autoliikenne kulkee kuvassa olevan auton mukaista reittiä.

Jouko Hammar

Liikennetohtori vastaa: Tuosta risteyksestä ja lisäkilven puuttumisesta eri suunnista tultaessa on tullut monta kysymystä.

Lisäkilpien puuttuminen tänä päivänä perustuu Valtioneuvoston asetuksesta liikenteenohjauslaitteiden käytöstä. Siinä sanotaan, että etuajo-oikeutetun liikenteen suunta lisäkilven kuviota sovelletaan tilanteen mukaan.

Lisäkilpeä voidaan käyttää ilman kääntyvää suuntaa korostavia rakenteita vain tilapäisesti. Lisäkilpeä käytetään risteyksen kaikilla tulosuunnilla.

Lisäkilpeä H22.2. ei kuitenkaan saa käyttää, jos pyörätie risteää kääntyvää etuajo-oikeutettua suuntaa samassa tasossa. No huh! Minun mielestäni ennen oli kaikki paremmin, kun lisäkilpi löytyi liikennemerkkitolpista päämerkin alta.