Moron luontotohtori vastaa: Kuolleen kontiaisen kohtalo voi jäädä mysteeriksi

Kontiainen on nykyään rauhoitettu laji.

Luontotohtorille voi lähettää pähkäiltävää valokuvan kera: moro@aamulehti.fi-sähköpostiin.

Kuva on tunnistamisen kannalta tärkeä asia. Kerro myös, millä paikkakunnalla ja millaisessa paikassa havainto on tehty. Liitäthän kysymykseen myös tiedon luontohavainnon ajasta sekä eliön kokoarvion.

Moron luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on luonnontieteellisen museon amanuenssi.

Lukija kysyy: Töppönen pohtii suruissaan, miksi pimeyttä rakastava kontiainen on tullut maan päälle, metsätielle kuolemaan? Pikkuinen näyttää virheettömältä: kukaan ei ole puraissut sitä, eikä astunut päälle...metsätiellä ei kulje autojakaan.

Mikä poloiseen on osunut? Viime kesänä suunnilleen samaan vuodenaikaan samasta paikasta löytyi yhtä täydellinen kuollut kontiainen...

Töppönen

Luontotohtori vastaa: Kontiaisen kohtalo voi jäädä mysteeriksi, koska vaihtoehtoja on paljon eikä kuvasta erotu fyysisiä vaurioita.

Useimmat sitä saalistavat pedot, kärppä, lumikko, pöllöt, haukat ja kettu söisivät saaliinsa nopeasti. Tietysti on mahdollista, että saalistuksen jälkeinen ruokailu on tullut keskeytetyksi tai saalistaja on ollut koira tai kissa, joka ei ole halunnut syödä kontiaista. Muita mahdollisuuksia ovat koiraskontiaisten reviirikiistan seuraukset sekä taudit.

Laji on nykyisin rauhoitettu. Se ei ole sukua myyrille, vaikka onkin vanhalta nimeltään maamyyrä. ”Oikeat myyrät” syövät myös eri ravintoa, kasveja, kontiaisen ruokaa ovat kastemadot ja maaperän hyönteiset.