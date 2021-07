Moron luontotohtori vastaa: Mikä hyönteinen puree välittömästi verta vuotavan haavan?

Pitkäsarvipaarma puraisee hanakasti. Lajia on tavattu Pirkanmaalla vuosikymmenet.

Luontotohtorille voi lähettää pähkäiltävää valokuvan kera: moro@aamulehti.fi-sähköpostiin.

Kuva on tunnistamisen kannalta tärkeä asia.

Kerro myös, millä paikkakunnalla ja millaisessa paikassa havainto on tehty.

Moron luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on luonnontieteellisen museon amanuenssi.

Lukija kysyy: Tänä kesänä on kimpussamme hyörinyt ennennäkemätön paarma, mäkäräinen tai mikä lie verenimijäöttiäinen. Otuksen pituus on n. 13 mm ja lisäksi tuntosarvet. Iholle päästessään se puree välittömästi verta valuvan haavan. Kolmannessa kuvassa osa tuntosarvista on jo pudonnut kuvattavaa sopivalle hollille aseteltaessa. Mikä mahtaa olla kyseessä?

Luontotohtori vastaa: Oikein määritetty, kyllä tämä paarma on.

Lajeja löytyy meiltä yli 40, ja nyt kohdalle osui nyt pitkäsarvipaarma, kuten noista pitkistä tuntosarvista, ja keltaisesta karvoituksesta voi päätellä.

Laji puraisee kyllä aika hanakasti, eikä se ole tietääkseni mitenkään harvinainen. Lajia on tavattu Pirkanmaallakin vähintään vuosikymmenet, ja esiintyy meillä Lappiin asti.

Paarmoilla ei tosiaan ole imukärsää kuten hyttysillä, vaan leikkaava suuosat, joilla saadaan ihoon haava ja päästään aterioimaan. Toivotaan, ettei näitä ihan parvittain siellä esiinny.