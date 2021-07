Main ContentPlaceholder

Moro

Erikoinen laiva seisoi vuosikausia tyhjänpanttina Ideaparkin pihassa, kunnes lempääläläinen Risto Leppänen päätti ostaa sen – Nyt paatti herättää ihmetystä Tampereen keskustassa

Tampereelle on rantautunut merirosvolaiva, jolla on harvinaislaatuinen tarina. Risto Leppänen osti sen alun perin lapsilleen leikkimökiksi, mutta saikin yllättyä. Tänä kesänä laiva on herättänyt runsaasti huomiota Ratinansuvannossa ja sosiaalisessa mediassa.

Ahoi, merirosvoja näkyvissä! Risto (keskellä), Leona ja Valentin Leppänen viihtyvät perheen omistamalla merirosvolaivalla. Huomiota herättävässä aluksessa voi myös yöpyä.

Moro, Ratinansuvanto Nyt musta lippu liehumaan, hulabaloo balai! Tutun merirosvolaulun sävel alkaa välittömästi soida päässä, kun astuu Ratinansuvantoon ankkuroidun aluksen kannelle. Kymmenmetrisen laivan perässä liehuu pääkallokuvioinen lippu, ja tulijan vastaanottaa kaksi miekoin varustautunutta merirosvoa. Sapelit tosin ovat muovia ja näiden piraattien, 8- ja 6-vuotiaiden Leona ja Valentin Leppäsen, ilmeet ystävällisiä.