Moron luontotohtori vastaa: Mikä kuvassa oleva Pirkanmaalla harvinainen kotilo on?

Viinimäkikotilo on suurin kotilolajimme ja harvinainen näky Pirkanmaalla.

Luontotohtorille voi lähettää pähkäiltävää valokuvan kera: moro@aamulehti.fi-sähköpostiin.

Kuva on tunnistamisen kannalta tärkeä asia.

Kerro myös, millä paikkakunnalla ja millaisessa paikassa havainto on tehty.

Moron luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on luonnontieteellisen museon amanuenssi.

Lukija kysyy: Tällaisia löysin viime sunnuntaina kaksi kappaletta Ylöjärveltä. Isoja kotiloita. Enpä ole koskaan ennen nähnyt.

Terttu Nordström

Luontotohtori vastaa: No jopas jotakin! Se on tosiaan viinimäkikotilo, suurin kotilolajimme. Tästä voi jo melkeinpä onnitella, sen verran harvinainen tämä on ollut Pirkanmaalla.

Viinimäkikotilon tuntee usein jo koon puolesta. Sen kuori voi olla jopa viiden sentin mittainen, harmaa tai ruskean sävyinen. Lajilla ei ole juuri tekemistä haitallisen lehtokotilon kanssa. Elintavat ja leviäminen ovat aika erilaiset.

Viinimäkikotilo on hidasliikkeinen ja hitaasti lisääntyvä, eikä se yleensä tee isoja tuhoja puutarhoissa. Päinvastoin, sitä jopa kasvatetaan, ja jos tämä kotilo ei omassa pihassa miellytä, siitä voi kokata ruokaa! Laji ei myöskään ole rauhoitettu, sillä se ei ole Pohjoismaissa alkuperäinen. Epäillään, että munkit toivat sen luostareihin jo keskiajalla. Se on pysytellytkin Suomessa enimmäkseen etelärannikon vanhoilla kulttuuriseuduilla.

Viinimäkikotilo viihtyy kalkkipitoisilla mailla, joita Suomessa on aika vähän. Se on saattanut levitä Ylöjärvelle jonkin kasvi-istutuksen mukana tai sitten nämä olivat jonkun luontoon päästämiä lemmikkikotiloita.