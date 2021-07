Miljoonilla euroilla remontoitu Hervannan uimahalli aukeaa pian: viimeisenä kuntoon laitettiin tärkein elementti – Moro etsii nyt kymmeniä uimareita testaamaan uudistuneet tilat

Hervannan uimahallin mittava remontti lähestyy maaliviivaa. Nyt tarvitaan testiuimareita.

Liikuntapäällikkö Mikko Heinonen kertoo viimeistelytöiden sujuneen aikataulussa, vaikka koronatilanne on vaikuttanut laitteiden ja kalusteiden toimitusaikatauluihin.

Moro, Hervanta

Hervannan uimahallissa tehdään vielä viimeisiä silauksia ennen kuin halli on valmis avattavaksi uimareille elokuun 13. päivä.

Perusteellista remonttia kaivannut uimahalli suljettiin terveysviranomaisten määräyksestä toukokuussa 2019. Noin kuusi miljoonaa euroa maksanut peruskorjaus aloitettiin tammikuussa 2020.

Virallisesti mittava peruskorjaus valmistui toukokuun lopussa, mutta viimeistelytyöt uimahallin tiloissa ovat jatkuneet koko kesän ajan.

Lue lisää: Hervannan uimahallin kuuden miljoonan euron remontti on valmis: ”Maailma on mennyt eteenpäin, mikä näkyy jatkossa kävijöille monessa asiassa”

Liikuntapäällikkö Mikko Heinonen kertoo, että viime viikkoina hallia on laitettu kuntoon käyttäjän näkökulmasta. Esimerkiksi viimeisiä kalustuksia on hoidettu ja uimahallin remontin yhteydessä korjattuun kuntosaliin on asennettu laitteet.

Samaan aikaan rakentaja on viimeistellyt tiloja kuten pinnoittanut allasalueen lattiaa.

Uima-altaat ovat samankokoiset ja pysyneet entisillä paikoillaan, muuten kaikki on uutta, liikuntapäällikkö Mikko Heinonen tiivistää uimahallissa tapahtuneita muutoksia.

Altaiden vesi kuntoon

Heinosen mukaan viimeistelyvaiheen tärkein osa-alue on ollut vesi. Uimahallin altaita aloitettiin täyttämään kesän alussa. Täytön jälkeen hallissa on testattu vedenpuhdistusjärjestelmää.

– Testaus vie muutaman kuukauden, kun vettä kierrätetään. Opetamme järjestelmää siihen, että se osaa pitää veden puhtaana ja säätää käytettäviä kemikaaleja. Olemme ottaneet näytteitä ja varmistaneet, että järjestelmä toimii kuten pitää.

Testausvaiheessa altaiden vettä ei ole vielä paljoakaan lämmitetty, mutta uimareiden saapuessa vesi on säädetty samanlämpöiseksi kuin kaupungin muissa uimahalleissa. Vakiintunut veden lämpötila on noin 26,5 astetta isossa altaassa ja 30 astetta lasten altaassa.

Entisestä värimaailmasta muistuttavat vain sitruunan sävyllä maalatut ilmastointiputket, jotka ovat jo aiemmin muodostuneet uimahallin tavaramerkiksi. Valaistus on päivitetty nykyaikaan.

Heinosen mukaan uimahallin viimeistelyssä on pysytty aikataulussa.

– Ainakaan vielä ei ole ilmennyt viivästyksiä, vaikka koronatilanne on vaikuttanut laitteiden ja kalusteiden toimitusaikoihin. Tällä hetkellä näyttää siltä, että kaikki on kunnossa, kun elokuu ja hallin avaaminen koittavat.

Hervannan uimahallin peruskorjauksen yhteydessä remontoitiin myös samoissa tiloissa oleva kuntosali. Kuntosalilaitteet laitettiin paikoilleen heinäkuun lopussa.

Uimahallin henkilökunta saapuu töihin jo elokuun alussa. Ennen avajaisia tehtävälistalla on muun muassa vielä ensiapuharjoitukset, pelastussuunnitelmien päivitys, uimatarvikkeiden ja -lelujen paikalleen laitto sekä hallin käyttöönoton hyväksyntä terveystarkastajalta.

Lue lisää: Hervannan uimahalli avataan yleisölle elokuussa, tältä 30 metrin syvyydessä maan alla näyttää nyt, katso upeat kuvat peruskorjatusta hallista

Perinteiset avaimet jäävät historiaan

Liikuntapäällikkö toivoo, ettei koronarajoitusten mahdolliset kiristykset kohdistuisi uimahalleihin ja harrastamiseen.

– Meillä ei uimahalleissa ja maauimalassa ole ollut kesän aikana ongelmia. Olemme kuitenkin varautuneet siihen, että Hervannan uimahalli saatetaan joutua avaamaan jollain rajoitteella.

Käsidesin käyttö, kasvomaskien käyttäminen pukutiloissa ja turvaetäisyydet kuuluvat Heinosen mukaan normaaleihin käytänteisiin, joita suositellaan, kun uimahalli avataan käyttäjille.

Vuonna 1978 valmistuneen Hervannan uimahallin mittava peruskorjaus on saatu päätökseen. Kesän aikana hallissa on tehty viimeistelytöitä, kuten hoidettu allasalueen lattian pinnoitus.

Uimarit näkevät täysin uusitut tilat, joissa entisestä uimahallista jäljellä ovat vain altaiden sijainti.

– Uima-altaat ovat samankokoiset ja pysyneet entisillä paikoillaan, muuten kaikki on uutta, Heinonen tiivistää muutosta.

Vanhasta värimaailmasta muistuttavat kuitenkin sitruunan sävyllä maalatut ilmastointiputket, jotka ovat jo aiemmin muodostuneet Hervannan uimahallin tavaramerkiksi.

– Aiemmin Hervannan uimahallissa käynyt uimari huomaa tietysti ensimmäisenä, että olemme siirtyneet perinteisistä avaimista rannekejärjestelmään, Heinonen lisää.

Sama järjestelmä on ollut jo käytössä kaupungin muissa uimahalleissa. Myös Hervannassa pukuhuoneiden kaapit toimivat älylukoilla, jotka lukitaan rannekkeilla. Jos asiakas maksaa uintinsa joukkoliikenteen matkakortilla tai vanhalla sarjakortilla, vaihto rannekkeeseen tapahtuu lukijalaitteella.

Uimahallin ovet aukeavat käyttäjille elokuussa. Rakennustyömaan jäljet ovat kadonneet sisäänkäynnin edestä.

Lähde kokeilemaan uimahallia

Moro arpoo 50 hengen testiryhmän, joka pääsee ensimmäisenä pulahtamaan uudistetun uimahallin altaisiin. Testaus järjestetään Hervannassa maanantaina 9. elokuuta kello 16–18.

Osallistu testiryhmän arvontaan ohessa olevalla lomakkeella. Voit ilmoittaa mukaan enintään viisi henkilöä. Arvontaan ehdit osallistua tiistaihin 3. elokuuta kello 9:ään mennessä.

Testin jälkeen testiryhmäläiset arvioivat käyttökokemusta remontoidusta uimahallista verkkolomakkeella.