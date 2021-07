Moron luontotohtori vastaa: Mikä perhonen elää vain viikon verran?

Kookkaita silmäkiitäjiä näkee harvoin, sillä ne lentävät vain yöaikaan eivätkä koskaan lennä kukille.

Silmäkiitäjä elää rasvavaroilla, jotka se on toukka-aikana kerännyt.

Lukija kysyy: Mikä laji on sukua jatkamassa? Mittakaavassa taustalauta on 100 milliä leveä.

Luontotohtori vastaa: Nämä hienot, kookkaat perhoset ovat nimeltään silmäkiitäjiä. Suurempi yksilö (yläpuolella) on naaras. Takasiivet eivät kuvassa näy, mutta ne ovat hyvin värikkäät: punaisten siipien keskellä on sininen silmätäplä, jonka tarkoitus on hämätä saalistajia. Repaleisen näköisten siipien muoto puolestaan jäljittelee kuihtunutta lehteä ja auttaa perhosta piiloutumaan.

Silmäkiitäjä on aika yleinen perhonen, mutta sitä näkee harvemmin, koska laji lentää vain öisin, eikä se koskaan käy kukilla. Aikuinen perhonen elää korkeintaan viikon verran ja käyttää silloin ravintonaan toukka-aikana kerättyjä rasvavaroja. Silmäkiitäjän toukat elävät yksittäin erilaisten lehtipuiden lehdillä.