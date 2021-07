Moron luontotohtori vastaa: Mistä hyönteisten massakuolemat johtuvat?

Lukija pohtii, aiheuttaako pitkään jatkunut hellejakso hyönteisten tuupertumista.

Lukija kysyy: Haluaisin tietää, että johtuvatko nämä "massakuolemat" helteestä vai mikä muu voisi olla syynä?

Kävelyilläni Tasanteen alueella monena päivinä löytyi useat, jopa kymmenet, perhosen toukat tuupertuneina soratieltä. Luulen näiden olleen neitoperhosen toukkia. Tie oli kuuma, joten saattoiko se korventaa niitä?Samalla tiellä myös mönkii kimalaisia nuuduksissaan. En kyllä ole kuullut niiden lähiniittyjen olleen myrkytettyinä.

Ötökkäharrastaja Sami

Luontotohtori vastaa: Helteellä voi olla oma osuutensa, mutta eri lajit reagoivat siihen eri tavoin. Pitää muistaa, että moni hyönteinen suorastaan tarvitsee lämpöä kehittyäkseen. Neitoperhonen on täällä esiintymisalueensa pohjoisrajoilla, joten kuumat kelit eivät ole lajille uusi asia, ja laji on helteisiin aika hyvin sopeutunut. Koteloitumispaikkaa hakevat toukat voinevat kyllä kuolla nestehukkaan, jos ravintokasvikin on ollut liian kuivaa, mutta näkemättä tilannetta on vaikea arvioida, mitä on tapahtunut.

Ihmisen osuutta tapahtumaan tavalla tai toisella ei voi täysin sulkea pois. Kimalaisten kuolemia tavataan kesähelteillä aika yleisesti paikoilla, missä ne ruokailevat paljon, koska osalla kimalaisista elinkaari päättyy kesällä. Silloin ne yleensä väsähtävät sinne, missä runsaimmin liikkuvat, eli kukkivien kasvien äärelle. Yleisesti kuivilla hellejaksolla esiintyy kuitenkin myös pulaa medestä, ja hyönteisten on kuljettava pidempiä matkoja tai lepäiltävä varjossa, mikä on vielä yleisempää etelämpänä Euroopassa.