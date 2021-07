Moron luontotohtori vastaa: Ovatko Pälkäneellä bongatut jäytiäiset haitallisia?

Lukija pohtii, pitääkö mökiltä löytyneiden jäytiäristen vuoksi ryhtyä toimenpiteisiin.

Luontotohtorille voi lähettää pähkäiltävää valokuvan kera: moro@aamulehti.fi-sähköpostiin. Kuva on tunnistamisen kannalta tärkeä asia. Moron luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on luonnontieteellisen museon amanuenssi.

Lukija kysyy: Mikä on tämä otus? Tällaisia löytyi mökiltä ulkokynnykseltä Pälkäneeltä. Mitä ne tekevät, ja ovatko ne haitallisia? Pitääkö ryhtyä toimenpiteisiin?

JKR

Luontotohtori vastaa: Jos kuvan otuksen koko on noin 1-2 milliä, se on jäytiäinen. Niitä elää sekä sisätiloissa että ulkona. Sisällä siivettömät ovat tavallisempia.

Jäytiäiset pitävät kosteudesta, joten ulko-oven läheisyys sopii kuvaan. Luonnossa ne elävät eläinten pesissä ja lahopuulla, sisälläkin ne tarvitsevat kosteutta elääkseen. Voi olla, että oven lähellä ja esimerkiksi vanhemmassa talossa ilmankosteus niille hyvin riittää.

Pari jäytiäistä ei aiheuta toimenpiteitä, mutta joukoittain esiintyessään ne voivat viestiä kosteudesta, ja joskus myös kosteusvauriosta. Niiden ravintona ovat kuolleiden eliöiden jäänteet ja sienirihmasto, myös homesienet. Ne ovat kuitenkin hyvin yleisiä, ja useimmista rakennuksista löytyy jokunen. Myös uusissa taloissa voi tavata jäytiäisiä parin vuoden ajan, kunnes rakenteet kuivuvat.