Moron luontotohtori vastaa: Mitähän mahtavat olla kissan jäljiltä lakanalla olevat oliot ja miten niistä pääsee eroon?

Moro, Vapriikki

Luontotohtorille voi lähettää pähkäiltävää valokuvan kera: moro@aamulehti.fi-sähköpostiin.

Kuva on tunnistamisen kannalta tärkeä asia.

Kerro myös, millä paikkakunnalla ja millaisessa paikassa havainto on tehty.

Moron luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on luonnontieteellisen museon amanuenssi.

Lukija kysyy: Kissa makasi sängyllä, jossa oli valkoinen lakana. Kissan poistuttua jäi lakanalle kuvassa olevia otuksia, jotka luikertelivat vilkkaasti. Olivat muutaman millin pituisia. Tapoin kaikki mitä oli näkyvissä. Nyt kuitenkin niitä löytyy vielä lisää huoneesta. Ovi on pidetty kiinni ettei kissa pääse huoneeseen. Mitähän mahtavat olla ja miten niistä pääsee eroon? Ja miten ne saa hävitettyä kissan turkista ?

Tiedustelee nimimerkki kissojen ystävä

Luontotohtori vastaa: Kuvassa on vyöihrakuoriaisen toukka. Laji on meillä luonnonvarainen. Se elää ulkona toukkana lintujen ja nisäkkäiden pesissä syöden irtonaisia karvoja tai höyheniä. Se ei elä eläimen iholla tai turkissa. Lajista ei ole vaaraa ihmisille eikä eläimille. Vyöihrakuoriainen on niin yleinen, että se löytyy useimmista taloista, jonne se pääsee muun muassa ikkunasta lentämällä tai ryömimällä.

Sisällä se voisi teoriassa syödä myös jotain villa- tai turkispohjaista, mutta yleensä se piilottelee varjoissa, eikä tämä laji usein aiheuta mitään näkyviä vahinkoja. Löytyneet yksilöt voi poistaa ja muuten pitää huolta perussiivouksesta. Joissain tapauksissa (esimerkiksi vanhat rakennukset) niitä voi olla seinien raoissa, jossa voivat syödä vaikka kuolleen hiiren tai linnun jäänteitä.