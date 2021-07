Moron luontotohtori vastaa: Hirsipenkin päätyyn Kurussa on ilmestynyt pieni oranssi Michelinin-ukko, mikä se on?

Lukija kysyy: Hirsipenkin päätyyn Kurussa on ilmestynyt pieni oranssi Michelinin-ukko, pituutta parisen senttiä, veikeän näköinen. Mikähän mahtaa olla?

Päivi

Luontotohtori vastaa: Hyvin todennäköisesti tämä ei ole sieni ollenkaan vaan limasieni, jotka ovat sukua alkueläimille. Ne eivät kasva rihmastoja muodostaen, kuten sienet, vaan elävät hitaasti liikkuvina limakkoina. Ne tosin muodostavat kuvassa näkyvän kehitysvaiheen, jota kutsutaan myös itiöemäksi.

Kuva on epätarkka, mutta ulkonäkö ja paikka sopivat hyvin sudenmaito-nimiselle limasienelle. Sudenmaidon väri on hetken räikeän oranssi tai pinkki, mutta muuttuu pian harmaanruskeaksi ja hajoaa sitten itiöiksi. Laji on yleinen lahopuualustoilla koko maassa.