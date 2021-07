Rauhaniemen matonpesupaikka on Tampereen suosituimpia pesupaikkoja. Pysäköinti alueella on myös ikuisuusongelma. Kysyimme vastaavalta pysäköinnintarkastajalta lopullista totuutta siihen, mihin auton voi jättää.

Arkistokuva Rauhaniemen mattojen pesupaikan vilinästä on kesäkuulta 2009. Etualalla pesupuuhissa Raija Rantanen ja Taisto Järvinen. Rauhaniemi on kaupungin suosituimpia mattojen pesupaikkoja. Parkkeerausta voi sanoa myös ikuisuusongelmaksi.

Moro, Rauhaniemi

Rauhaniemen matonpesupaikan pysäköinti on Tampereella ikuisuusongelma. Moro haki vastausta pysäköinninvalvonnasta, sillä eri kerroilla on asiaan ollut erilaisia tulkintoja.

Yksi tulkinnoista on ollut, että matonpesijä voisi parkkeerata, mutta uimari ei. Toinen on ollut, että ei kukaan, koska alue on puistoa. Kolmas on se, että ei saa, koska tien alussa on aluepysäköinnin kielto.

Liikennemerkiltä on pitkä matka matonpesupaikalle, ja välissä on neljän tunnin parkkipaikka.

Lue lisää: Erikoinen liikennemerkki herättää hämmennystä suositun uimarannan parkkialueella Tampereella – tunnetko harvinaisen lisäkilven merkityksen?

Ennen aluetta oleva merkki voimassa

– Ennen Rauhaniemen uimarannan P-aluetta on pysäköintikieltoalue C39 -liikennemerkki. Merkin C39 rajoittamalla alueella on pysäköinti kielletty, sanoo vastaava pysäköinnintarkastaja Sami Hurinki.

– Kielto koskee koko aluetta ja kadun kumpaakin laitaa. Merkin vaikutusalue ulottuu myös matonpesupaikalle. Kielto on voimassa merkkiin C40 asti.

– Alueen sisällä voidaan pysäköinnistä määrätä muuta erillisellä liikennemerkillä, esimerkiksi pysäköintialueen niin sanotut kiekkopaikat. Merkin C39 vaikutusalue koskee siis myös matonpesupaikkaa, jossa pysäköintiä ei ole ohjattu erillisin liikennemerkein-

Maton pesijöiden mielestä mäen päällä pitäisi olla selkeä liikennemerkki, joka kertoo, miten pitää auton kanssa toimia. Nykyisessä liikennemerkissä ei mainita pysäköinnistä yhtään mitään.

Vienti ja tuonti sallittu

Matonpesijä voi viedä matonpesupaikalle pesutarvikkeet ja matot ajoneuvolla, mutta lastauksen jälkeen ajoneuvo on siirrettävä sallitulle paikalle.

– On hyvä huomata, että mikäli aluetta ei valvota, voi se täyttyä muiden kuin matonpesupaikkojen käyttäjien kulkuneuvoista. Ja näin usein on käynytkin, Hurinki huomauttaa.

Lue lisää: Uimarantojen ennätyssuosio näkyy myös pysäköintivirhemaksuissa – Pysäköinnintarkastaja neuvoo, miten voi välttää kalliin lisälaskun Tampereen uimarannoilla

Palautetta suunnittelulle

– Kaikkien kulkuneuvojen pysäköinti arvioidaan vain ja ainoastaan tieliikennelain perusteella. Sillä ei ole merkitystä, millä asialla ajoneuvolla liikkuvat henkilöt ovat, Sami Hurinki toteaa.

– Pysäköintikieltoalue koskee myös P-aluetta ja matonpesupaikkaa. Alueen käyttötarkoitus ei ensisijaisesti ratkaise matonpesupaikan pysäköintiä, vaan sen tekee C39 -merkki.

Auton pysäköinti saattaa toisinaan rikkoa myös maastoliikennelakia.

– Annan tästä asiasta palautetta kaupungin liikennesuunnittelulle, jotta he voivat pohtia alueen liikennesuunnittelua. Pysäköinnintarkastajien suorittama valvontatyö voi toteutua ainoastaan liikennemerkkien perusteella. Mikäli jossakin on tarpeellista muuttaa pysäköintiä, on liikennesuunnittelun tehtävä asiassa alueelliset suunnitteluratkaisut.