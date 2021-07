Tamperelaisen Anneli Kivistön erikoinen kesäharrastus houkuttelee pihaan lauman siilejä – joka viikko hän ostaa lavallisen kissanruokaa, syksyllä ilmestyvät poikaset: "Se on hellyttävää"

Siilit eivät vierasta ketään, vaan tulevat outojenkin ihmisten jalkoihin kiehnäämään. Jos siilien köksä on toisella puolella pihaa, piikikkäät pallerot tulevat katsomaan, mikä nyt on, kun ei ruokaa kuulu.

Moro, Ristimäki

Siilit ovat Anneli Kivistölle kuin lemmikkejä. Parhaimmillaan ruokavieraina voi olla iltasella kahdeksan piikkipalloa.

Tampereen paikallispolitiikasta tuttu demarivaikuttaja Anneli Kivistö on siilien köksä. Hän hakee kerran viikossa Prismasta lavan kissanruokatölkkejä. Niitä menee viisi päivässä. Ennen oli makuna riista, nyt nauta. Muutos ei hätkähdyttänyt siilejä.

– Ei tämä budjetin päälle käy, sillä yksi tölkki maksaa 47 senttiä.

Yksi hellepäivän vieraista on saapunut kurkistelmaan, onko sitä syötävää.

Siilit hän kutsuu ruokapöytään kolistelemalla ja huutamalla: syömään. Jos köksä on takapihan toisessa nurkassa, voi joku urhea tulla kutsumaan paikalle. Jotta on ruoka- ja vesikippoja, söivät Anneli Kivistö ja hänen aviomiehensä Erkki Axén koko kevään riistakäristystä. Kuppi ei saa olla liian korkea, jotta siili ylettyy syömään ja juomaan.

Siilit saapuvat aamupäivällä ja viettävät koko päivän pihamaalla. Vilkkainta on myöhään illalla.

– Loppusyksystä jokin siili tuo pienen poikasensa vieraisille. Se on hellyttävää. Kerran yhdellä emolla oli viisi nyrkinkokoista palleroista mukanaan. Ensin ihmettelin, mikä ihme ääni kuuluu, mutta se oli siilinpoikanen.

Punaiset siilien ruoka-astiat on säästetty riistakäristysaterioista.

Naapuritkin Ristimäessä ruokkivat siilejä. Välillä he kyselevät toisiltaan, kumpikohan mahtoi tarjota alkuruuat ja kumpi pääruuat.

Sellainenkin taka-ajatus Anneli Kivistöllä on, että piikikkäät ystävät eivät menisi kuolemaan auton alle Tesoman valtatielle, jos niillä on evästä tarjolla turvallisessa maastossa. Hyvin todennäköisesti niillä on talvipesiä puupinoissa.

Siilit eivät vierasta ketään, joten kylässä poikkeavat ovat saaneet tottua siihen, että jalkoja kutittaa siili.

Pariskunnan koti on yhdistetty kesämökki. Huvilalla tuli käytyä vain kaksi kertaa vuodessa, laittamassa laituri veteen ja ottamassa se pois syksyllä. Vähän käytön vuoksi se myytiin.

Talo on Annelin isovanhempien rakentama ja omalla tontilla.

Anneli Kivistö ja Eerkki Axén ovat yhdistäneet kodin ja kesämökin. Pihamaalla viihdytään koko päivä.

Lintuja varten on hellepäivänä vettä vadillinen.

Jatkaa valtuustossa

Anneli Kivistö jatkaa valtuustossa. Häntä saatiin houkutella ryhtymään ehdokkaaksi, innokkain kannustaja oli Atanas Aleksovski (sd.).

– Luottamustehtäväpaikkoja ei ole vielä jaettu, joten toivon saavani jonkin asuntoyhteisön tehtävän, sen hallitsen, mutta opiskelija-asuntoja en, koska en ole perehtynyt niin hyvin niihin.

Perheen kissa ei ole siileistä moksiskaan. Kissoja oli kaksi Aatos ja Erkko. Nimet sopivat poliittisesti omituisen pariskunnan kattien nimiksi. Anneli Kivistö ja Erkki Axén käyttävät tätä ilmaisua, koska vaimo on demari ja mies on perussuomalainen.

Aatoksella ja Erkolla oli oikein omat neuvolakortit. Nyt jäljellä on 18-vuotias Aatos komentamassa palveluskuntaansa.

Pariskunta käy joka arkipäivä Westerin kahvikerhossa. Kuulumisia vaihdetaan kymmenestä kahteentoista. On miesten pöytä ja naisten pöytä. Siellä kuulee tienoon uutiset. Kello kahdentoista jälkeen tilalle tulee rollaattorien kanssa vanhempaa väkeä.