Moron kolme vinkkiä viikonlopuksi: Viikon kuluttua heinätöihin Kuruun, lapset Haiharaan tai miniristeilylle Nässylle

1. Heinätalkoolaiset saavat ruokaa ja kahvit

17.7. kello 11–15

Koveron perinnetilalla Seitsemisen kansallispuistossa niitetään viikon kuluttua lauantaina heinää viikattein ja nostetaan heinät seipäille heinänkorsi suussa eli leppoisassa tunnelmassa.

Kuka vain voi ilmoittautua ja kokeilla entisajan talkoomeininkiä. Talkooväelle tarjoillaan ruoat ja kahvit. Ruokailun vuoksi pyydetään ilmoittautumiset etukäteen eli jo huomiseen perjantaihin 9.7. mennessä.

Koveron perinnetila on vanha kruununmetsätorppa ja merkittävä kulttuuriympäristö, jota vaalitaan vanhan ajan menetelmin. Perinneympäristöt eli perinnebiotoopit ovat vanhan maatalouden myötä syntyneitä niittyjä, ketoja ja laitumia. Koveron lähipeltoja ja pihapiiriä hoidetaan niittämällä.

2. Lasten Taidepiha kutsuu leikkimään

10.7.–11.7.

Viikonloppuna Haiharan kartanon alueelle Kaukajärvelle avautuu uudenlainen lasten ulkoleikkipaikka ja avajaisia juhlitaan tulevana lauantaina ja sunnuntaina kello 12–17. Ohjelmassa on erilaisia työpajoja puistonpenkkien maalaamista, kukkien istutusta ja hauskaa sirkusmusiikkia. Sunnuntaina esiintyy lastenmuusikko PelleKapteeni. Lasten Taidepiha on pop up -toimintaa ja avoinna syyskuun loppuun. Ohjattua toimintaa järjestetään maanantaisin, keskiviikkoisin ja sunnuntaisin läpi kesän.

Taidepihan toiminnasta vastaa lastenkulttuuriyhdistys Sirkusrakkauspumpum, joka tunnetaan värikkäistä lastentapahtumista ja taideprojekteista.

3. Miniristeilylle Nottbeckilla tai Intillä

10.7.–11.7.

Tunnin miniristeilylle pääsee viikonloppuna kahdella eri laivalla Mustanlahden satamasta.

Lähdöt ovat lauantaina ja sunnuntaina kello 12, 13 ja 14.

Laivoilla on myynnissä myös virvokkeita, kahvia, pullaakohtuuhintaan. Alukset sopivat huonosti liikuntarajoitteisille.

Paikan voi varata etukäteen verkossa osoitteessa laivaan.fi. Laivalla käy kortti tai käteinen.