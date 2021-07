Asiantuntijoilta kovaa kritiikkiä Nyssen uudelle linjakartalle: ”Ei tunnu olevan logiikkaa” – Yksi ratkaisu saa kehuja, näin kartasta olisi tullut toimivan

Tampereen joukkoliikenteen uusi linjakartta on saanut kaupunkilaisten keskustelussa osakseen kriittisiä arvioita. Moro selvitti, mitä mieltä asiantuntijat kartasta ovat.

Olisiko tällainen esitystapa selkeyttänyt Nyssen uutta linjakarttaa? Kuvassa on Sakari Kestisen Tampereen seudun joukkoliikenteelle vuonna 2014 suunnittelema prototyyppi, jossa kuvattiin vain silloiset runkolinjat. Kestisen suunnittelemaa mallia ei koskaan otettu käyttöön.

Tampereen seudun joukkoliikenne julkaisi 7. kesäkuuta uuden linjakartan. Kartassa on käytetty metromaista esitystapaa, johon voi törmätä suurkaupunkien reittikartoissa ympäri maailmaa.

Pysäkeille suunniteltu kartta nostatti tamperelaisten keskuudessa kiihkeän keskustelun. Karttaa on moitittu muun muassa sekavaksi ja epäonnistuneeksi.

Moro kysyi kahdelta asiantuntijalta, mitä mieltä he ovat lopputuloksesta.

Nyssen uusi linjakartta julkaistiin kesäkuussa ja se herätti huomioita.

Lähestymistapa ei perusteltu

Informaatiomuotoilija Juuso Koposen mielestä Tampereen linjakartta on teknisesti osaavasti tehty, mutta pieleen on menty esitystavan valinnassa.

– Tekninen toteutus on hyvä. Sen perustavanlaatuinen ongelma on, että kartassa on liikaa tavaraa, Koponen kiteyttää.

Hän toteaa, että kartassa on kyse klassisesta topologinen kartasta, jossa alueen maantiedettä on pyritty yksinkertaistamaan. Esitystapaa käytetään laajalti metro- ja joukkoliikennekartoissa, kuten Helsingin seudun liikenteessä (HSL).

– Jos vertaillaan HSL:n ja Tampereen karttoja, paljastuu Tampereen kartan olennaisin ongelma. Se on vähän liian yksityiskohtainen, sillä siinä on kuvattu kaikki joukkoliikenteen reitit. Yleensä yksinkertaistettuja karttakaavioita käytetään ainoastaan runkolinjojen, tärkeimpien reittien kuvaamiseen, jotka toimivat isolla alueella.

Koposen mielestä Tampere on vielä sen verran pieni kaupunki, ettei metromainen lähestymistapa ole perusteltu.

– Runkolinjojen ja muiden vilkkaasti liikennöityjen reittien kuvaaminen topologisella kartalla on perusteltua. Tampereen tapauksessa luulen, että perinteinen kartta, jossa näytetään, missä reitit kulkevat katuverkolla, toimisi ehkä paremmin, hän arvioi.

Kartta täynnä ”sinistä spagettia”

Pirkanmaalainen joukkoliikenneasiantuntija Sakari Kestinen on esittänyt sosiaalisessa voimakasta kritiikkiä uudesta linjakartasta.

– Minusta tuntuu, että tälle kartalle ei ole tehty minkäänlaista käyttäjätestausta ennen julkistamista. Siltä se ainakin näyttää, hän toteaa.

Kestisen mukaan uudessa linjakartassa yhdistyvät huonot puolet sekä perinteisestä linjakartasta että metrokartasta.

– Kartassa on yhdistetty metrokartan ja sinisen spagetin huonot puolet, Kestinen sanoo.

– Tässä bussilinjoja ei voi samalla tavalla seurata kuin oikeassa metrokartassa, jossa jokainen linja esitetään omalla värillään. Ei riitä, että seuraa tiettyä väriä vaan asiakas joutuu bongailemaan, missä linjan numero ilmestyy seuraavan kerran.

Joukkoliikenneasiantuntija Sakari Kestinen on esittänyt kritiikkiä uudesta linjakartasta. Kestinen kuvattiin lokakuussa 2020 Tampereen rautatieasemalla.

Runkolinjoille omat värit

Kestisen mielestä kartan selkeyttämiseksi oleellista olisi ollut merkitä jokainen runkolinja omalla värillään.

– Kaikki muut, harvemmin liikennöitävät linjat olisivat voineet olla kartassa samalla brändisinisellä, Kestinen sanoo.

Julkaistun linjakartan ongelmana hän pitää myös sen summittaisuutta. Jokaista käytössä olevaa pysäkkiä ei ole karttaan merkitty.

– Tässä kartassa ei tunnu olevan logiikkaa: välillä jokainen pysäkki on esitetty ja toisaalta osa pysäkeistä puuttuu kartalta kokonaan.

Lisäksi Kestinen on pistänyt merkille, että kartta esittää osittain virheellisesti linjan 19 reitin. Kartan mukaan linja kulkee Kaipasen ja Hirvikallion kautta Ruskoon ja siitä edelleen Hervantaan.

– Linja on laitettu kartalla kulkemaan sellaisille pysäkeille, joilla se ei oikeasti kulje. Jos seisoo pysäkillä nimeltä Kaipanen, joutuu katsomaan, kuinka bussi porhaltaa ohi. Kaipasen pysäkki on vanha kääntöpaikka ja se poistunut linjauudistuksen myötä käytöstä.

Kiitosta yhdestä valinnasta

Sakari Kestinen suunnitteli Tampereen joukkoliikenteelle toimeksiantona vuonna 2014 linjakartan prototyypin, jossa on kuvattu silloiset runkolinjat 1–10 sekä linja 13, jota nykyään vastaa linja 6.

Mallia ei kuitenkaan koskaan otettu käyttöön sen valmistumisen jälkeen. Kestinen arvioi, että hänen mallissaan käytetty esitystapa olisi voinut toimia myös vuoden 2021 linjakartassa.

– Pitää huomata, että malli koostui pelkästään runkolinjoista. Jos siihen olisi sisällytetty kaikki olemassa olevat linjat, se olisi vaatinut mallin muokkaamista, että kaikki linjat olisi saatu mahtumaan kartalle, Kestinen huomauttaa.

– On toki selvää, että jonkin verran sinistä spagettia tulisi joka tapauksessa olemaan, vaikka runkolinjat olisi merkitty omillaan väreillään.

Toimivana hän pitääkin tapaa, jolla ratikkalinja on uudessa linjakartassa esitetty. Punaisen korostevärin takia sen kulkureitti ja käytössä olevia pysäkit on helppo hahmottaa.

Toisaalta Kestistä huvittaa, että linjakartan perusteella voisi luulla, että Hervanta on valtava, Lempäälääkin suurempi asuinalue tai että Valkeakoski sijaitsee aivan Etelä-Hervannan vieressä.

– Tämä vaikutelma tulee täysin valitusta esitystavasta. Se ei yritäkään noudattaa maantieteellisiä muotoja, mutta toisaalta se ei myöskään palvele yksinkertaisena kaaviona, jossa linjat ja pysäkit esitettäisiin suhteessa toisiinsa.