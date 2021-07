Osaatko kierrättää oikein paistinpannut ja kesälomapokkarit Tampereella? Pyysimme Pirkanmaan Jätehuollolta uudet ohjeet

Tammervoiman polttolaitokselle vietyjen kotitalousjätteiden joukossa oli jopa keilapalloja, autojen jarrulevyjä ja käsipainoja – Lukijat toivoivat perusteellisia kierrätysohjeita.

Moro, Tarastenjärvi

Tammervoiman polttolaitokselle Tarastenjärvelle vietyjen kotitalousjätteiden joukossa voi olla myös keilapalloja, autojen jarrulevyjä ja käsipainoja.

Moro-lehti kertoi ilmiöstä marraskuussa 2018.

Juttu herätti suurta huomiota ja lukijat toivoivatkin selkeitä lajitteluohjeita. Tässä niitä nyt on. Ohjeet ovat koonneet Pirkanmaan Jätehuollon viestintäpäällikkö Suvi Suomalainen ja ympäristökouluttaja Erkki Piippo.

Kierrätysohjeet on nyt myös päivitetty kesän 2021 tietojen perusteella ja ohjeisiin on tullut pieniä muutoksia. Juttu on alun perin julkaistu Moro-lehdessä marraskuussa 2018.

– Tuhkajutun jälkeen tuli paljon kyselyitä esimerkiksi siitä, että paljonko metallikierrätykseen menevässä esineessä pitää olla metallia. Tarkkaa prosenttimäärää on kuitenkin mahdotonta antaa. Kierrätyskeskusten erilaisille lajittelulavoille jätetyt esineet murskataan ja sen jälkeen aines erotellaan koneellisesti, selvittää Piippo.

– On olemassa kolmenlaisia kierrättäjiä. Osa ei välitä koko asiasta. Sitten on heitä, jotka suhtautuvat kierrätykseen neutraalisti. Kolmas ryhmä on hyvin kiinnostunut asiasta ja he haluavat yksityiskohtaista tietoa ja ohjeita. He ovat ”hifistelijöitä”, Piippo määrittelee.

Seuraavat ohjeet on tarkoitettu kotien jätteille:

1. Säilyketölkit ja paistinpannut

Metallinkeräys ei ole niin kovis kuin luulisi, vaan joukkoon kelpaa myös muut materiaalit, kuten esimerkiksi muovit, kunhan pääosa esineestä on metallia.

Isot metallit, kuten rappuralli tai hyvin palvellut pallogrilli tulee viedä maksutta jäteasemille, jätekeskuksiin ja Repelle & Romulle.

Myös näiden oikea paikka on metallikeräys.

2. Tarkkuutta alumiinin kanssa

Alumiini sulaa Tammervoiman jätevoimalassa arinalle, joten sen kanssa pitää olla erityisen tarkkana. Alumiinivuoat ja -foliot kuuluvat metallinkeräykseen.

Vuoka puhdistuu näppärästi esim. tiskiveden lopulla ja kalanrasvat voi pyyhkäistä foliosta talouspaperilla. Ja talouspaperi biojätteeseen.

3. Pakkaukset sekaisin

Monissa pakkauksissa on sekä muovia, kartonkia että metallia. Nyrkkisääntö on se, että mitä materiaalia pakkauksessa on eniten, siihen jätelajiin pakkaus kuuluu. Alumiinivuoratut mehutölkit kartonkiin ja muovinen lääkepakkaus muovinkierrätykseen.

Ja lääkkeet tietenkin apteekkiin!

Kahvipaketti on klassikko. Se on kuitenkin muovia, ei metallia.

4. Koville kierrättäjille: rrrrrrypistystesti!

Muovia ja metallia? Monista jätteistä on vaikea päätellä, kumpi materiaali on kyseessä.

Tee rypistystesti – purista tuote ryttyyn. Jos tuote pysyy rytyssä, kyseessä on metalli. Jos tuote palautuu muotoonsa, kyseessä on muovi.

5. Kierrättäjien klassikko – kahvipussi

Tämä kaveri herättää useimmiten kummastusta – onko se metallia vai muovia? Oikea vastaus: Kahvipussit kuuluvat muovipakkausten keräykseen, ei metalliin.

6. Muovimerkintöjen viidakko

Polyeteeni (01), polypropeeni (05), polystyreeni (06). Kuinka tästä viidakosta selviää? Ei hätää. Muovin lajittelu on ihan iisiä. Kolme simppeliä muistisääntöä:

1. Muovinkeräykseen käyvät ainoastaan pakkaukset. Jos ämpäriin tuli reikä tai barbielta katkesi jalka, oikea osoite sekajäte.

2. Jos pakkauksessa on merkintä (03) kyseessä on pvc-muovi, joka laitetaan sekajätteeseen. Pvc-muovia käytetään pakkauksissa hyvin vähän. Sitä ei yleensä käytetä elintarvikepakkauksissa, mutta maahantuotujen työkalujen ja lelujen pakkauksissa sitä voi joskus nähdä.

3. Keräykseen kelpaavat puhtaat ja kuivat muovipakkaukset. Hyvin likaisia tai vaikeasti puhdistettavia pakkauksia ei kannata ympäristösyistä pestä, vaan laittaa sekajätteenä energiaksi.

Elintarvikepakkauksiin ei kannata tuhlata puhdasta vettä ja pesuainetta.

7. Kuinka puhtaita pakkausten tulee olla?

Kierrätettävien pakkausten tulee olla tyhjiä, puhtaita ja kuivia. Jätteitä ei kuitenkaan tarvitse jynssätä. Jos puhdistukseen tarvitaan lämmintä vettä tai pesuaineita, voi olla ympäristön kannalta parempi laittaa pakkaus sekajätteeseen ja energiaksi.

Nyrkkisääntönä voi pitää sellaista puhtautta, joka mahdollistaa pakkausjätteen pidempiaikaisen säilytyksen kotona. Oma nenä on hyvä hygieniamittari! Ja metallinkierrätys kestää paremmin epäpuhtauksia kuin muovi tai kartonki.

Esimerkiksi tyhjäksi puristettu sinappituubi kelpaa kyllä kierrätykseen, vaikka sitä ei saa putipuhtaaksi.

8. Ei maistu enää – sopan loppu

Valuta soppa siivilän läpi – nesteet viemäriin ja perkeet pakattuina biojätteeseen. Pakkaamiseen käy sanomalehti, paperipussi tai biohajoava pussi. Pirkanmaalaisten sekajätteen joukossa on tutkimuksen mukaan vielä noin kolmannes biojätettä, joten petrattavaa lajittelussa riittää. Biojätteet hyödynnetään vuonna 2021 Koukkujärvellä biokaasulaitoksessa.

Muistathan myös, että rasvat eivät kuulu viemäriin ja ympäristöaatelia on syödä koko kattila tyhjäksi.

9. Läpinäkyvää lajittelua

Lasinkeräykseen kelpuutetaan ainoastaan pakkaukset – pullot ja purkit. Muilla lasimateriaaleilla (esimerkiksi kuumuutta kestävät uunivuoat) on erilaisia sulamispisteitä tai muita ominaisuuksia, jotka vaikeuttavat kierrätystä.

Mihin lattialle tipahtaneen juomalasin tai peilin palaset voi sitten laittaa? Hyvin pakattuna sekajätteeseen.

Lasi ei ole mieluinen mate­riaali Tammervoiman jätevoimalassa, mutta sekajätteelle suunniteltu voimala kestää sen. Isot lasijätteet kuten ikkunalasit tulee toimittaa jäteasemille tai jätekeskuksiin.

Näistä vain yksi kelpaa lasinkeräykseen. Juomalasi ja peili joutavat sekajätteeseen.

10. Korvaton kahvimuki ja ruukunsirpaleet?

Pienet posliinit ja keramiikat saa myös laittaa sekajätteeseen. Tammervoiman jätevoimala selviää niistä.

Jos huoneistossa hajoaa esimerkiksi wc-pytty tai remontissa vaihdetaan kaakelit, oikea osoite on jäteasema tai jätekeskus.

11. Pieni, mutta vaarallinen

Kaikki jätteet, joissa on kemikaalien varoitusmerkintä kyljessä, kuuluvat vaarallisten jätteiden vastaanottoon. Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään tai muihin jätteisiin. Jätteiden on oltava hyvin pakattuja, ja ne säilytetään mieluiten alkuperäisissä pakkauksissa.

Kodin vaaralliset jätteet voi viedä maksutta jäteasemille, jätekeskuksiin, Repelle & Romulle ja Vartti-kontteihin.

Kaikki jätteet, joissa on kemikaalien varoitusmerkintä kyljessä, kuuluvat vaarallisten jätteiden vastaanottoon.

12. Aika tyhjentää peilikaappi?

Suuri osa kotitalouksien kosmetiikasta, esim. huulipunat, ripsivärit, voiteet ja shampoonjämät ovat sekajätettä.

Vaarallista jätettä ovat aerosolit, kuten hiuslakat ja suihkutettavat deodorantit ja kynsilakanpoistoaineet sekä hajuvedet, partavedet ja muut alkoholipitoiset aineet. Aerosolipullo täysin tyhjänä, ilman pihahdustakaan, kelpaa metallinkeräykseen.

13. Monenlaisia lamppuja

Hehkulamput ja halogeenilamput ovat sekajätettä. Energiansäästölamput ja loisteputket ovat vaarallista jätettä. Jouluvalot ja muut valaisimet ovat sähkölaitteita.

Jouluvalot ja muut valaisimet ovat sähkölaitteita.

14. Tämä on helppo – sähkölaite!

Kaikki kodin sähkölaitteet, myös johdot, voi palauttaa maksutta jäteasemille, jätekeskuksiin tai Repelle & Romulle.

Myös jotkut kaupat ottavat laitteita vastaan. Sähkölaitteissa on sekä vaarallisia aineita että hyödynnettäviä materiaaleja, joten niiden paikka ei ole sekajäte.

Sähkölaitteissa on sekä vaarallisia aineita että hyödynnettäviä materiaaleja, joten niiden paikka ei ole sekajäte.

15. Liian pieni paita tai risa villasukka

Ehjät ja puhtaat vaatteet ja tekstiilit kuuluvat kiertoon, risat poistotekstiiliin tai sekajätteeksi. Poistotekstiiliä kerätään Tampereella Nextiilissä ja Oriveden jäteasemalla.

Ehjät ja puhtaat vaatteet ja tekstiilit kuuluvat kiertoon.

16. Kasetit, cd- ja dvd-levyt

Helppo homma! Sekajätettä.

Kasetit, cd- ja dvd-levyt ovat sekajätettä.

17. Loppuun luettu

Pokkarit ja muut pehmeäkantiset kirjat paperinkeräykseen. Kirjoista kannet irti ja sekajätteeseen, sisukset paperinkeräykseen.

Pokkareista ja muista pehmeäkantisista kirjoista on irroitettava kannet, jotka menevät sekajätteeseen. Sisukset kuuluvat paperinkeräykseen.

18. Simahtanut sulake

Sekajäte.

19. Ei kierrätetä ilmaa

Muista litistää pahvit ja kartongit!

20. Muista hakusanapalvelu

Jos vielä jäi jonkin tuotteen käsittely epäselväksi, voit etsiä tietoa Pirkanmaan Jätehuollon kierrätyshakusanapalvelusta.

Löydät Jätehuollon hakusanapalvelun klikkaamalla tästä.