Moron luontotohtori vastaa: Mikä eläin on herkutellut myrkyllisellä sienellä?

Syöty sieni voi olla myös lehtokorvasieni tai kartiohuhtasieni, joita usein luullaan korvasieneksi.

Korvasieni on nisäkkäille myrkyllinen.

Lukija kysyy: Yksi korvasieni kasvaa kaivon kannen lähelle. Se siitä katoaa yks kaks, kenelle se kelpaa? Kesämökki on ihan järven rannassa.

Liisi Suhonen

Luontotohtori vastaa: Kysymys on vaikea, sillä korvasieni lienee myrkyllinen ainakin kaikille nisäkkäille, toki myrkkyvaikutukset tulevat syöjälle vasta myöhemmin. Sieniä syövät muun muassa hirvet, kauriit, mäyrä, orava, närhi ja pienet jyrsijät. Jos paikalla ei näy jälkiä, jäänee syöjä arvoitukseksi.

Toinen mahdollisuus olisi, että kyseessä olisikin ollut lehtokorvasieni tai kartiohuhtasieni, joita usein luullaan korvasieneksi. Nämä toiset lajit ovat myös myrkyttömiä, mutta poimittaessa niiden kanssa pitää olla hyvin varovainen.