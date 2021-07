Moron luontotohtori vastaa: Harvalukuinen laji käy maan pinnalla nauttimassa mesiateriasta

Komean lajin nimi on haapaperhonen.

Luontotohtorille voi lähettää pähkäiltävää valokuvan kera: moro@aamulehti.fi-sähköpostiin. Kuva on tunnistamisen kannalta tärkeä asia. Moron luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on luonnontieteellisen museon amanuenssi.

Lukija kysyy: Kasvimaalla lentelee suruvaipan näköinen perhonen, muttei ole se. Vaan mikä se on?

Paula ja Lauri N.

Luontotohtori vastaa: Onnittelut havainnosta! Komean lajin nimi on haapaperhonen, ja se kuuluu ritarin ja apollon jälkeen suurimpiin päiväperhosiimme. Sen voi tunnistaa paitsi koosta, myös ruskeiden siipien valkoisista täplistä tai siipien alapinnan oranssi-valkoisista kuvioista.

Laji on harvalukuinen ja viihtyy haapojen latvuksissa. Se käy maan pinnalla vain nauttimassa mesiateriasta tai maanpinnan mineraaleista.

Kesän perhos- ja muut lajihavainnot voi halutessaan ilmoittaa lajitietokeskuksen tietokantaan laji.fi -sivustolla.