Moron luontotohtori vastaa: Mikä on metsämansikkaa muistuttava kasvi?

Ukkomansikka on ahomansikkaa selvästi rotevampi ja isokukkaisempi laji.

Lukija kysyy: Mikähän kasvi on kyseessä? Näitä kasvaa ja kukkii Haapalinnassa Vaakkolammen lähellä. Marjoja ei ole koskaan näkynyt, kukka on reilusti isompi kuin metsämansikalla.

Helinä

Luontotohtori vastaa: Kyseessä lienee aivan toinen mansikkalaji nimeltä ukkomansikka, joka on ahomansikkaa selvästi rotevampi ja isokukkaisempi.

Sitä on viljelty Suomessa 1800-luvulle asti, mutta sen jälkeen viljely on keskittynyt satoisampaan amerikkalaisalkuperäiseen (kahden lajin risteytymään) tarhamansikkaan. Ukkomansikka kuitenkin sinnittelee usein vanhoilla kasvupaikoillaan.

Ukkomansikka on kaksikotinen, joten marjojen tuotantoon tarvitaan hede- ja emikasvit. Suurin osa maamme ukkomansikkakasvustoista sisältää vain hedeyksilöitä. Yksin esiintyessään niihin ei siis tule marjoja.