Moron luontotohtori vastaa: Kurkkuhämähäkki on ihmiselle vaaraton

Luontotohtorille voi lähettää pähkäiltävää valokuvan kera: moro@aamulehti.fi-sähköpostiin. Kuva on tunnistamisen kannalta tärkeä asia. Moron luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on luonnontieteellisen museon amanuenssi.

Lukija kysyy: Mikä hämähäkki meni pitkin rantakalliota?

Päivi

Luontotohtori vastaa: Tämä on kurkkuhämähäkki. Se on meillä yleinen laji melkein koko Suomessa, tosin pohjoisessa se on harvinaisempi.

Kurkkuhämähäkki kuuluu ristihämähäkkeihin, ja kutoo pensaikkoon tai puun oksalle pienen verkon, jonka avulla se pyydystää ruuakseen hyönteisiä. Laji on ihmiselle vaaraton, kuten kaikki luonnonvaraiset hämähäkkimme.