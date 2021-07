Moron luontotohtori vastaa: Mitkä mustat hyönteiset terrorisoivat ukonhattua?

Kirvat talvehtivat maaperässä kasvien tyvillä.

Lukija kysyy: Hei, ukonhattuihin on muutamina vuosina tullut mustia ötököitä vai ovatko munia. Nyt tänä vuonna löysin seasta kuvassa olevan olion. Olisiko se syyllinen vai mitä nämä mustat häiriköt on, kun ukonhattu ei sitten pysty kukkimaan normaalisti? Mikä olisi paras konsti niiden hävitykseen? Pörriäiset kovasti tykkäisivät kukista.

Ukonhattujen ihailija

Luontotohtori vastaa: Nämä eivät ole munia vaan täysikokoisia kirvoja, joista mustat yksilöt ovat aikuisia ja punertavat nuoruusvaiheita. Kirvat kuulunevat sukuun Brachycaudus (ei suomalaista nimeä), jossa on meillä kymmenisen lajia.

Näiden kirvojen torjuntaan ei suositella mäntysuopaliuosta, koska se tehoaa niihin huonosti ja voi vioittaa ukonhattujen lehtiä. Paremmin toimii kirvojen nitistäminen varovasti käsin (tai hansikkailla) tai käsittely pyretriiniä sisältävillä sumutteilla. Kirvat talvehtivat maaperässä kasvien tyvillä.