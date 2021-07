Moron luontotohtori vastaa: Harrastavatko etanat kannibalismia?

Monille etanoille on tavallista käyttää ravinnoksi mitä vain kuollutta eloperäistä ainesta.

Ruoka-apajille on kokoontunut Arion-sukuun kuuluvia etanoita.

Lukija kysyy: Tänä aamuna metsätiellä useita etanoiden kokoontumisia, mutta mitä tässä tapahtuu? Kannibalismia? Lisääntymiseen liittyviä juttuja? Mitä ovat nuo kuvan ylä- ja alaosassa näkyvät klöntit?

Anja

Luontotohtori vastaa: Nämä ovat ruoka-apajille kokoontuneita Arion-suvun etanoita. Vaihtoehtoja ovat tässä metsäetanat tai nuoret espanjansiruetanat, joilla molemmilla voi olla tämän kaltainen väritys. Metsäetana on harmiton kotimainen laji, espanjansiruetana haitallinen tulokaslaji. Sivukuvasta tai täysikasvuisista etanoista määritys onnistuu varmemmin.

Monille etanoille on tavallista käyttää ravinnoksi mitä vain kuollutta eloperäistä ainesta, on se sitten kuolleita sieniä, kasvin osia tai kuolleita lajitovereita. Kuolleetkin espanjansiruetanat kannattaa siksi kerätä pois puutarhasta, etteivät ne tarjoa lisäravintoa lajitovereille.