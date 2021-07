Main ContentPlaceholder

Moro

Asukkaat raivoissaan Tampereen Pyynikillä: uudet kerrostalot pilaavat vehreän keitaan puutaloalueella – Tästä on kyse

Pyynikin Heinäpuisto on lähialueen asukkaiden mielestä uniikki: kulttuurimaisema, merkittävä julkisivu, vahvasti suojellut rakennukset ympärillä. Merkittävä miljöö katoaisi uudisrakentamisen myötä. Kaavaluonnoksessa on kaksi vaihtoehtoa, joista toinen on korkea tornitalo.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Tilaajille

Pyynikin asukkaat aikovat puolustaa Heinäpuistoa, jonka he kokevat tärkeäksi vihreäksi keitaaksi. Mari Ahvenainen kokosi ovelta ovelle -menetelmällä hyvin lyhyessä ajassa väkeä kertomaan mielipiteensä uudisrakentamisesta.

Moro, Pyynikki Pyynikillä on vehreä keidas, jonka nimi on Heinäpuisto. Nyt sinne on kokoontunut joukko lähitalojen asukkaita, jotka vastustavat puiston päälle suunniteltua uutta kerrostaloa. Puiston vieressä asuva Mari Ahvenainen yllyttää väkeä, että elokuun alkuun mennessä kerätään yhteinen valitus koko ympäristön taloyhtiöiltä. Myös valitusadressi on suunnitelmissa.