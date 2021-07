Taide täydentyy katsojassa: ”Olen aina suhtautunut vaatimukseen selittää kuvataidetta sanoilla epäluuloisesti – Ikään kuin sanat olisivat jotenkin merkityksellisimpiä kuin kuva”

Kauppakadun kivijalkayrittäjä Sami Rinne on myös taiteilija. Hän on maalannut 12-vuotiaasta asti. Esikuvana oli Vaasassa asuva setä, joka teki maisematauluja ja oli lisäksi muusikko.

Värit ovat Sami Rinteelle tärkeä asia myös kivijalkayrittäjän näkökulmasta. Kuva on liikkeestä Tuulensuun talossa.

Moro, Kauppakatu

Sami Rinne on kaupungissa tunnettu Tuulensuun talon kivijalkayrittäjänä.

Tampereen Paperin ja Taideväri -liike on toiminut yhtäjaksoisesti yli 90 vuotta. Se oli kolmisenkymmentä vuotta yhdellä liikkeenharjoittajalla eli Ritva Vähäsellä ja ennen Sami Rinnettä siinä oli parin vuoden verran toinen pitäjä.

Kivijalkayrittäjän toinen minä on taiteilija. Hänen näyttelynsä on Galleria Saskiassa 12.7.–1.8.

Tätä ennen hänellä on ollut Tampereella näyttely Mältinrannassa jokunen vuosi sitten. Muualla näyttelyitä on ollut runsaasti.

Hänen katsontakantansa on, että taide täydentyy katsojassa. Eri ihmisten kokemukset ovat teoksen äärellä erilaiset, koska jokainen kokee väritkin eri tavoin. Yhden tunne ei ole toisen tunne.

Taide täydentyy katsojassa ja kokemus on aina ainutlaatuinen. Sami Rinne galleriassa teostensa ääressä.

Näin hän kertoo itsestään

”Minä olen aina halunnut taiteilijaksi. Setäni oli maalari ja hän vastasi kysymykseeni, mikä on taiteen tarkoitus, yhdellä sanalla. Tuo vastaus kaikessa ytimekkyydessään oli: Kosketus.

Sitä pähkäilin aina silloin tällöin ja nykyisin olen tullut siihen tulokseen, että setäni oli viisas ihminen. Hän toimi muusikkona ja taidemaalarina aikana, jolloin kaikki oli paljon vaikeampaa kuin nykyisin. Hän kiersi muun muassa Masa Niemen (Pätkä) kanssa Itä-Suomessa pitämässä eräänlaista komediashowta.

Ihminen tarvitsee jotain, mikä koskettaa häntä, niin fyysisesti kuin henkisestikin. Joskus Ennen puhuttiin sielusta ilman sen kummempia uskonnollisia tunteita. Ihminen on sosiaalinen olento ja taiteen kautta ilmaisee jotain yhteisistä kokemuksista, tunteista, peloista, ihmisenä olemisesta.

Maailmaa tarkastellaan nykyisin useimmiten tieteen näkökulmasta. Mitattavilla tavoilla, selkeinä parametreinä, ikään kuin kaikki olisi jotenkin hallittavissa ja järjesteltävissä mielekkäästi.”

Värit vetoavat jokaiseen ihmiseen eri tavalla.

Teoskuvia uudesta näyttelystä.

Uuteen näyttelyyn liittyy tämä teksti:

”Asuessani vielä riisipellon laidalla anoppini ja muun perheen kanssa, hän toi minulle yhtenä päivänä löytämänsä hedelmän. Kun kysyin, mistä se on, vastasi hän sen olevan viidakosta.

Muuta nimeä kuin 'viidakkohedelmä' hän ei sille tiennyt. Se oli oranssi ja omituisen muotoinen. Maku oli jotain päärynän ja mansikan välimaastosta. Yleensä, kun sanoo jostain hedelmästä tai marjasta, että se maistuu vaikkapa mustikalta, niin asiaa ei sen enempää mieti. Tästä hedelmästä osaisin sanoa ainoastaan sen maistuvan viidakkohedelmälle.

Minun suhteeni maalaustaiteeseen on hiukka kuin tuohon hedelmään. Se on selvästi olemassa. Sillä on tietyt tunnusmerkit. Se herättää miettimään maailmamme rajoja. Wittgenstein kun oli sitä mieltä, että maailmamme rajat ovat sanojemme rajat. Niin pitkälle kuin pystymme sanoilla asioita kuvailemaan, keksimään niille nimiä, loogisesti.

Myöhemmin hän heitti tämän teorian roskakoppaan. Oli olemassa asioita, eleitä, merkkejä ja ikonisia kuvia, joille ei voi antaa mitään tarkkaa merkitystä sanoilla. Ne vain ovat – kuten tuo viidakkohedelmä.

Olen aina suhtautunut vaatimukseen selittää kuvataidetta sanoilla epäluuloisesti. Ikään kuin sanat olisivat jotenkin merkityksellisimpiä kuin kuva. Musiikki on abstraktia ja sillekin yritetään antaa sanallisia selityksiä. Antakaa nyt jo olla! Niin kirjallisuudella, musiikilla kuin kuvataiteellakin on oma ainutlaatuinen omainaislaatunsa. Sitä ominaislaatua voidaan lähestyä muiden alojen kautta, mutta ne eivät sitä pysty ylittämään.

Kuvataide on tunteen uskonto. Me lähestymme sitä ensin tunteen kautta, kokemalla värejä, muotoja ja merkityksiä. Sitten vasta alkaa analyysi. Tässä keinotekoisten ja pinnallisten analyysien ajassamme me suorastaan pelkäämme avata itsemme kokemaan kuvataiteen voimaa. Se kun helposti jättää meidät avoimeksi ja haavoittuviksi. Väri voi muistuttaa lapsuuden kokemuksesta tai jokin muoto jostain muusta itselle tärkeästä asiasta. Jo tästä syystä eri ihmiset reagoivat kuviin hyvin erilaisilla tavoilla. Ne kun ovat moniselitteisiä ja avaavat meitä näkemään niissä itsemme ja tunteemme.

Omien maalausteni lähtökohta on niiden mahdollisesti katsojassa tuottamissa mielikuvissa liikkeestä, paikasta, ajasta. Maalaus sisällyttää itseensä katsojan muistot ja toimii itsereflektion välineenä. Toinen näihin omiin teoksiini liittyvä aspekti on maalausten tuottamien mielikuvien pohjalla oleva alitajuntamme. Nietzsche kirjoitti runon ‘Zarahustra’s Roundelay’, missä hän kuvaa sitä tilannetta, missä alitajunta ryhtyy aktiiviseksi. Hän vertaa tietoista olemistamme arjessa asioiden tarkasteluun päivänvalossa – ne ovat selkeitä ja turvallisia – mutta kun ilta saapuu ja sen varjot, emme enää näe selkeästi vaan mielikuvituksemme ottaa vallan. Kuinka suuri onkaan mielikuvitus!”

Teoskuvia galleriasta.

Galleria Saskian osoite on Pirkankatu 6.

Kesänäyttelyn aukioloajat 13.7.–1.8. ovat kello ti-pe 12–18, la-su kello 10–16, ma suljettu.