Tampereen Keskustorin kesäkeidas hääti torikauppiaat – uusi myyntipaikka löytyi Vanhan kirkon edestä

Maanantaimarkkinoilla vaatteita myyvä lahtelainen Harmesh Saraj arvioi, että korvaava paikka on ikävä vanhemmille ihmisille. – Kiveyksellä on vaikea kävellä, edellinen paikka Keskustorilla oli parempi. Tänne ei pääse rullatuolilla. Saraj kuitenkin suunnittelee tulevansa myymään taas kuukauden päästä. – Kesä on lyhyt, on myytävä kesätavara pois, hän kertoo.