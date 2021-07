Kaikkea ei siis pidä sitoa aikaan ja paikkaan, vaan antaa elämän soljua sinne tänne, kirjoittaa Aleksandra Kunnas kolumnissaan.

Tavanomaisesti marmatan koko talven kelistä ja siitä, millainen ”lottovoitto” onkaan syntyä Suomeen. Paasaan kesästä, luettelen asioita joita teen, en nyt, vaan sitten kun on kesä, ja lasken loskassa päiviä kesäkuun alkuun. Jos en haaveile kesästä, pohdin, kuinka paljon parempaa elämä on ulkomailla.

Sitten se tulee taas, kauan kaivattu kesä! Mutta miksen olekaan ulkona nyt, ainoana aikana vuodesta, kun elely tässä maassa on mukavaa ja vaivatonta? Työpäivän jälkeen en saisi jäädä sänkyyn makaamaan, sehän on ajanhukkaa, suorastaan surullista kauniilla kesäsäällä ja kaiken lisäksi merkki siitä, että en noudata tammikuussa tekemiäni lupauksia jokapäiväisestä uimisesta!

Kesäunelmia on monenlaisia. Omani on säilyttää jo syyskuussa alkavan hellefantasioinnin keskellä edes jonkinlainen tunne suunnittelemattomuudesta.

Vuoden parhaat viikonloput varataan erilaisille kesätekemisille jopa kuukausia ennakkoon. Yhtäkkiä vapaita viikonloppuja ei enää ole. Entäs jos ensi perjantain koittaessa haluaisin liftata Kalajoen hiekoille telttailemaan enkä sittenkään suunnata jo kuukausi sitten kalenteriin keksityille nimppareille? Täyteen varattu ja minuutilleen aikataulutettu kesäelämä ei ole odotuksen arvoinen, jos tuntuu siltä, että se olisi eletty jo ennakkoon.

Toisinaan toimin väärin. Roomassa revin krapulaisia kavereita aamuseitsemältä helteeseen, että ehtisimme tunniksi jonottamaan kirkkoon, josta en enää muista muuta kuin ärtyneen tunnelman. Tuollaisilla hetkillä olisi kaivattu rutkasti tilannetajua, paljon puhuttua spontaaniutta ja pitkän illan jälkeen unta.

Kaikkea ei siis pidä sitoa aikaan ja paikkaan, vaan antaa elämän soljua sinne tänne. Parhaita hetken mielijohteita voivat olla puuhun kiipeäminen matkalla kauppaan, lätäkössä hyppiminen tai pitkät aamu-unet menojen perumisen kustannuksella. Parhaimmillaan kesäelämä muistuttaa suunnittelemattomuudessaan kunnon reppureissaamista ja taltuttaa samalla orastavan matkakuumeen.

” Parasta kuitenkin on, että kesäelämä voi jatkua jopa talvella.

Silti en valita monista menoistani. On ihanaa alkaa joka vuosi pohtia jo maaliskuussa, missä juhannusviikonloppu vietetään – porukka on vuodesta toiseen sama, suuntana mökki ja juhannus on juhannus. Kaikilla vakiintuneita perinteitä ei ole, vaikka he haluaisivat.

Parasta kuitenkin on, että kesäelämä voi jatkua jopa talvella, jos vain on riittävästi tyhjiä viikonloppuja kalenterissa, ja vahva usko siihen, että kylmyys on vain mielentila.

Kirjoittaja on Moron kesäharjoittelija.