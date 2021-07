Näin Tampereen vanha asematunneli tyhjenee liikkeistä – yksi lopetti, toinen muutti, kolmas pitää muuttomyyntiä

Itsenäisyydenkadun alikulkusillan muutostyöt tehdään samanaikaisesti henkilöratapihan perusparannuksen yhteydessä. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa ensi vuonna. ”Käymme kaikkien vuokralaistemme, myös Tampereen asematunnelin vuokralaisten, kanssa tiivistä vuoropuhelua.”

Moro, asematunneli

Vanhasta asematunnelista lähtevät remontin vuoksi aikanaan kaikki yritykset. Aseman Suutari muutti Ideaparkiin jo talvella.

Suitsukkeen tuoksu häviää myös pian tunnelista, sillä parhaillaan on menossa muuttomyynti basaarityyppisessä Aurinko-liikkeessä. Se on muuttanut toukokuun alussa pääliikkeensä Hämeenkadulle. Asematunnelissa on loppuunmyynti.

Jopa korona-ajan voittajiin yleensä kuuluva ruokakauppa on luovuttanut. Se sulki koronan alkupuolella, avasi välillä ja nyt se on kiinni.

Yhdeksästä ennen koronaa toimineesta liikkeestä seitsemän jatkaa toimintaansa. Kaksi on lopettanut kokonaan 15 kuukautta kestäneen korona-ajan aikana: Aseman Suutari ja K-kauppa. Kaksi isoa liiketilaa, jotka ovat myös tyhjänä, ovat olleet tyhjillään jo vuosikausia ennen koronaa. Finaalin ja edesmenneen Makuunin tyhjistä tiloissa ei ole 5–7 vuoteen ollut ketään.

Syistä liikkeiden poistumiseen on moninaisia. Asiakasvirta on tyrehtynyt, koska korona supisti junavuoroja ja työmatkalaiset jäivät pois. Pientä piristymistä on tämän vuoden puolella tapahtunut. Enemmän liikkujia on kuitenkin tätä nykyä uudessa asematunnelissa.

Moni yrittäjä on hakenut VR:ltä vuokran alennusta.

Yrittäjä Ari Lehtonen kaipaa VR:ltä vuokrien kohtuullistamista, osasyynä tähän toiveeseen on korona-aika.

Kaikki lähtevät

Kaikki loputkin ovat lähtökuopissa, sillä vanha asematunneli menee remonttiin. Yrittäjillä on epätietoisuutta siitä, milloin tämä tapahtuu. Yksi vallitseva käsitys on, että ennen ensi vuoden jääkiekon MM-kisoja ei tapahdu mitään.

Asemakeskuksen hanke on jaettu kolmeen osaan, joista ensimmäisen vaiheen rakentaminen alkaa ensi vuonna. Vanha asematunneli ja Itsenäisyydenkadun alikulkusilta muutetaan matkaterminaaliksi, josta on suora pääsy laitureille.

– Vuokran taso on normaaliaikana asematunnelissa ihan kohtuullinen, mutta se ei ole vuosikausiin vastannut sitä ihmisvirran määrää mitä se on joskus vuosia sitten ollut. Varsin nyt korona-aikana, mikä ei ole vielä ohi, vuokran hintaa pitäisi vielä kohtuullistaa, kertoo Ari Lehtonen valokuvausliike Potrettipajasta.

Ari Lehtonen on toiminut yrittäjänä asematunnelissa yli kaksitoista vuotta.

Tällä hetkellä tunnelissa ovat Valokuvausliike Potrettipajan lisäksi Pitzeria La Gare, Asematunnelin Silmäasema, Parturikampaamo Diva, Branderin kahvila, Money Transfer Ria ja muuttomyyntiä tekevä Aurinko-kauppa.

Tässä on Aseman suutari. Liike on nykyisin Ideaparkissa.

VR tuli vastaan

Koronan myötä vähentyneet asiakasmäärät ovat vaikuttaneet VR:n kaikkien asemien vuokralaisiin.

– Maaliskuussa vapautimme kaikki kahvila- ja ravintolayrittäjien vuokranmaksusta. Käymme kaikkien vuokralaistemme, myös Tampereen asematunnelin vuokralaisten, kanssa tiivistä vuoropuhelua, sanoo kiinteistöjohtaja Juha Antti Juutinen.

Itsenäisyydenkadun alikulkusillan muutostyöt tehdään samanaikaisesti henkilöratapihan perusparannuksen yhteydessä. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa ensi vuonna.

– Muutoksien myötä asematunneli palvelee varmasti matkustajia ja myös muita ohi kulkevia kaupunkilaisia entistä paremmin, sanoo Juutinen.